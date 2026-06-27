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हांसी में महिला को गली में घसीटा, जमकर पीटा, कपड़े भी फाड़े, गोद में था मासूम

हांसी : हरियाणा के हांसी की एक कॉलोनी में पड़ोसियों के बीच विवाद के बाद एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला को गली में घसीटकर पीटते और बाद में एक मकान के अंदर ले जाकर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है.

महिला से मारपीट : पीड़िता का आरोप है कि 24 जून की शाम करीब 5 बजे वो अपनी बहन के साथ स्कूटी पर बाजार जा रही थी. पड़ोस के लोगों ने गली में निर्माण सामग्री डालकर रास्ता बाधित कर रखा था. आरोप है कि स्कूटी निकालने के दौरान पड़ोसन ने बाल्टी रखकर रास्ता रोक दिया और अपशब्द बोलने शुरू कर दिए. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. महिला का आरोप है कि इसके बाद पड़ोसन, उसके दो बेटों और एक अन्य महिला ने मिलकर उसे गली में पकड़ लिया और बेरहमी से मारपीट की. वायरल वीडियो में भी महिला को गली में घसीटते और पीटते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद उसे जबरन एक मकान के अंदर ले जाकर फर्श पर गिराकर भी पीटा गया. मारपीट के दौरान उसके कपड़े फाड़ दिए गए. घटना के बाद वो अपने दो महीने के मासूम बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर बैठ गई और मदद की गुहार लगाई.

4 लोगों पर केस दर्ज : सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया. घायल महिला को पहले हांसी के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया गया. शहर थाना प्रभारी सुखजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 127(2), 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार ये पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद का मामला है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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