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"पतिदेव! माफ करना, मुझे मुक्ति मिल गई", महिला ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में लिखा- न तो ठीक से खा पा रहे, न ही जी पा रहे

"पतिदेव माफ करना, मुझे मुक्ति मिल गई..": बीमारी से हारी 26 वर्षीय महिला ने दी जान, छोड़ा 3 पेज का सुसाइड नोट ( Photo Credit; ETV Bharat )