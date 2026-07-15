"पतिदेव! माफ करना, मुझे मुक्ति मिल गई", महिला ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में लिखा- न तो ठीक से खा पा रहे, न ही जी पा रहे
महिला ने आग्रह किया है कि उसकी मृत्यु पर कोई रोए नहीं, यह सोचकर खुश रहें कि उसे असहनीय दर्द से मुक्ति मिल गई है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:22 PM IST
कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही विवाहिता ने खुदकुशी से पहले तीन पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने असहनीय दर्द, बेबसी और परिवार पर बोझ न बनने की मजबूरी को अपनी मौत का कारण बताया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, घटना सुरेंद्र नगर की है, जहां 26 वर्षीय वैष्णवी उर्फ निक्की ने बीमारी से परेशान होकर अपनी जान दे दी. मृतका के पति शिवम शुक्ला रेलवे में कर्मचारी हैं, जिनकी भोपाल में तैनाती है. शिवम ने बताया कि वो बुधवार को सुबह करीब 5 बजे भोपाल से घर पहुंचे तो वैष्णवी को अचेत अवस्था में पाया. पास ही सुसाइड नोट मिला. पड़ोसियों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
शिवम ने बताया कि वैष्णवी शादी से पहले ही रीढ़ की हड्डी की बीमारी से ग्रसित थीं, जिसका इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था. इसके बावजूद वह मानसिक रूप से बेहद मजबूत थीं. उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी थी और हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा भी पास की थी. अब उन्हें जल्द ही मेडिकल के लिए जाना था, लेकिन बीमारी के कारण वह तनाव में थीं.
घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में वैष्णवी ने अपना दर्द बयां किया है. उन्होंने लिखा है कि 24 घंटे दर्द होता है, हर सांस के साथ पीठ में दर्द है, न तो ठीक से खा पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, उन्होंने अपने पति को संबोधित करते हुए लिखा कि पतिदेव मुझे माफ करना, साथ निभाने का वादा तोड़ रही हूं, मुझे मुक्ति मिल गई. उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा लिखी है कि अभय की शादी के लिए गहने और उसे स्कूटी दी जाए. साथ ही परिवार से आग्रह किया कि उसकी मृत्यु पर कोई रोए नहीं, बल्कि यह सोचकर खुश रहें कि उसे असहनीय दर्द से मुक्ति मिल गई है.
रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि मृतका के पास से तीन पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसे जब्त कर लिया गया है. सुसाइड नोट में मृतका ने अपनी बीमारी को ही आत्महत्या का मुख्य कारण बताया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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