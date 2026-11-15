दिल्ली: IPS अधिकारी बनकर महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ₹71 लाख की ठगी; पुलिस ने भोपाल से तीन आरोपियों को पकड़ा
दिल्ली पुलिस ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपये की ठगी करनेवाले तीन आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है.
Published : November 15, 2026 at 4:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ठगों ने खुद को मुंबई में तैनात IPS अधिकारी बताकर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और उससे 71 लाख रुपये ठग लिए. दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इस मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है.
डीसीपी गौरव त्यागी के अनुसार, पीड़ित महिला को इंटरनेट आधारित वीडियो कॉल आया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुंबई में तैनात IPS अधिकारी बताया. उसने महिला को धमकी दी कि उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल करीब 6.5 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है. आरोपी ने महिला को गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजने का डर दिखाया.
कानूनी कार्रवाई से बचने के नाम पर रकम वेरिफिकेशन के लिए ट्रांसफर करने को कहा. डर और दबाव में आकर महिला ने दो बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 71 लाख रुपये आरोपियों के बताए खातों में भेज दिए.
पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
इस मामले में 8 अक्टूबर 2026 को थाना स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद IFSO की टीम ने बैंक खातों और पैसों के लेन-देन की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने भोपाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 31 वर्षीय एक महिला, 28 वर्षीय अमन सोनी और अमन सोनी की 30 वर्षीय बहन शामिल हैं.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर अपने बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम प्राप्त करने और उसे आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे.ऐसे बांटी गई ठगी की रकमपुलिस जांच में सामने आया कि करीब 15 लाख रुपये बैंक खातों से निकालकर आरोपियों और उनके सहयोगियों के बीच बांटे गए. ठगी की रकम के एक हिस्से से महंगे मोबाइल फोन भी खरीदे गए थे. पुलिस ने ऐसे तीन नए मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
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यह कार्रवाई ACP मनोज कुमार मिश्रा की निगरानी और DCP-I गौरव त्यागी के नेतृत्व में की गई. जांच टीम में SI सचिन देव डांगी, HC कपिल कुमार तोमर और HC गोल्डी खत्री शामिल रहे.
दिल्ली पुलिस ने लोगों से की अपील
दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसी के नाम पर वीडियो कॉल करके गिरफ्तारी का डर दिखाने और पैसों के वेरिफिकेशन के नाम पर रकम मांगने वालों से सतर्क रहें. याद रखें, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर पैसे मांगना साइबर ठगी का तरीका है.
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