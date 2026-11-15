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दिल्ली: IPS अधिकारी बनकर महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ₹71 लाख की ठगी; पुलिस ने भोपाल से तीन आरोपियों को पकड़ा

71 लाख रुपये की ठगी मामले में पुलिस ने तीन को पकड़ा. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ठगों ने खुद को मुंबई में तैनात IPS अधिकारी बताकर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और उससे 71 लाख रुपये ठग लिए. दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इस मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है.

डीसीपी गौरव त्यागी के अनुसार, पीड़ित महिला को इंटरनेट आधारित वीडियो कॉल आया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुंबई में तैनात IPS अधिकारी बताया. उसने महिला को धमकी दी कि उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल करीब 6.5 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है. आरोपी ने महिला को गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजने का डर दिखाया.