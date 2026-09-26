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पलामू के पांकी में मधुमक्खियों के हमले में महिला की मौत, बकरी चराने गई थी महिला

'मीडिया और ग्रामीणों के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी मिली है. परिजनों की तरफ से अभी तक कोई भी लिखित आवेदन और अधिकारिक तौर पर पुलिस को सूचना नहीं दी गई है.' - दीपक कुमार सिंह, पांकी के थाना प्रभारी

यह सूचना मिलने के बाद अन्य ग्रामीण भी मौका पर जमा हुए और परिजनों के साथ सविता देवी की तलाश शुरू किया था. जंगल में सविता देवी पड़ी हुई मिली. परिजन और ग्रामीणो ने देखा की सविता देवी मृत हालत में है.

दो लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया

इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार वहां पहुंचे हैं. ग्रामीण शंकर ने बताया कि गांव के दो लोग जंगल में गए हुए थे, दोनों को मधुमक्खियों ने काट लिया. एक व्यक्ति जख्मी हालत में वापस गांव में लौटा था जिसने पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी. पहली बार में सविता देवी को ढूंढा नहीं जा सका, मगर दूसरी बार में उसके शव को बरामद किया गया.

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