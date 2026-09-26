पलामू के पांकी में मधुमक्खियों के हमले में महिला की मौत, बकरी चराने गई थी महिला
पलामू के सोरथ गांव में मधुमक्खियों ने दो लोगों पर हमला किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 8:28 PM IST
पलामूः जिला पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के सोरठ गांव में मधुमक्खियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई है. महिला की पहचान सोरठ गांव की रहने वाली सविता देवी के रूप में हुई है. सविता देवी शनिवार की सुबह बकरी चराने के लिए जंगल में गई हुई थी. दोपहर बाद भी सविता देवी वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी चिंता हुई. परिजन खोजबीन के लिए जंगल में गए थे. इसी क्रम में परिजनों को जानकारी मिली कि जंगल में कमेश भूइयां नाम के व्यक्ति मधुमक्खियों के हमले में जख्मी हो गया है.
सविता देवी की लाश मिली
यह सूचना मिलने के बाद अन्य ग्रामीण भी मौका पर जमा हुए और परिजनों के साथ सविता देवी की तलाश शुरू किया था. जंगल में सविता देवी पड़ी हुई मिली. परिजन और ग्रामीणो ने देखा की सविता देवी मृत हालत में है.
'मीडिया और ग्रामीणों के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी मिली है. परिजनों की तरफ से अभी तक कोई भी लिखित आवेदन और अधिकारिक तौर पर पुलिस को सूचना नहीं दी गई है.' - दीपक कुमार सिंह, पांकी के थाना प्रभारी
दो लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया
इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार वहां पहुंचे हैं. ग्रामीण शंकर ने बताया कि गांव के दो लोग जंगल में गए हुए थे, दोनों को मधुमक्खियों ने काट लिया. एक व्यक्ति जख्मी हालत में वापस गांव में लौटा था जिसने पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी. पहली बार में सविता देवी को ढूंढा नहीं जा सका, मगर दूसरी बार में उसके शव को बरामद किया गया.
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