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दिल्ली: बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके के गौतमपुरी में 31 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिला का शव एक कमरे के अंदर मिला. मृतका की पहचान यशोदा के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, यशोदा गौतमपुरी, बदरपुर में अपने पति मनोज और पांच वर्षीय बच्चे के साथ रह रही थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यशोदा घटना से एक रात पहले अपने पिता के घर गई थी और रात करीब 11:30 बजे वापस अपने कमरे में लौटी थी. जब सुबह कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला. किसी अनहोनी की आशंका के चलते यशोदा के पिता ने ताला तोड़ा. कमरे के अंदर यशोदा मृत अवस्था में मिली.

डीसीपी राहुल अलवाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. मृतका के परिजनों से संपर्क कर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जरूरी फॉरेंसिक कार्रवाई की जा रही है.