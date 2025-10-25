ETV Bharat / state

टोंक में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने ससुरालवालों पर लगाया दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप

मौके पर पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Tonk )

टोंक: जिला मुख्यालय पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया. पुलिस ने एफएसएल और एमओयू टीम को बुला साक्ष्य एकत्र किए. महिला का पति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नौकरी करता है. पति पर पुलिस में नौकरी की धौंस दिखाकर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप है. दोनों की शादी छह माह पहले हुई थी. डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया कि विवाहिता मनीषा की संदिग्ध हालात में मौत की खबर पर मौके पर पहुंचा. विवाहिता का शव मिला. परिजन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे. हमने एफएसएल और एमओयू टीम को मौके पर बुलाया. शव पोस्टमार्टम को भेज दिया. महिला गर्भवती थी. मृतका के पिता और बहन ने कहा कि मनीषा के शव पर चोटों के निशान हैं. उन्होंने कहा कि मनीषा की हत्या की गई है. पढ़ें:धौलपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, ससुराल पक्ष फरार, जांच में जुटी पुलिस