टोंक में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने ससुरालवालों पर लगाया दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप

टोंक जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मामला के छावनी इलाके का है.

Policemen on the spot
मौके पर पुलिसकर्मी (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 1:41 PM IST

टोंक: जिला मुख्यालय पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया. पुलिस ने एफएसएल और एमओयू टीम को बुला साक्ष्य एकत्र किए. महिला का पति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नौकरी करता है. पति पर पुलिस में नौकरी की धौंस दिखाकर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप है. दोनों की शादी छह माह पहले हुई थी.

डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया कि विवाहिता मनीषा की संदिग्ध हालात में मौत की खबर पर मौके पर पहुंचा. विवाहिता का शव मिला. परिजन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे. हमने एफएसएल और एमओयू टीम को मौके पर बुलाया. शव पोस्टमार्टम को भेज दिया. महिला गर्भवती थी. मृतका के पिता और बहन ने कहा कि मनीषा के शव पर चोटों के निशान हैं. उन्होंने कहा कि मनीषा की हत्या की गई है.

पढ़ें:धौलपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, ससुराल पक्ष फरार, जांच में जुटी पुलिस

महिला की मौत पर बोले... (ETV Bharat Tonk)

मृतका के पिता रमेश नायक ने बताया कि इसी वर्ष 30 अप्रैल को बेटी मनीषा की शादी टोंक के छावनी निवासी कुलदीप नायक से की थी. हैसियत के अनुसार दहेज दिया. पति कुलदीप शुरू से ही कम दहेज लाने का ताना देता और मनीषा से मारपीट करता था. कुछ माह पहले पति और ससुराल वालों से परेशान होकर मनीषा पीहर आ गई थी. उसे समझा बूझाकर वापस ससुराल भेज दिया. दामाद कुलदीप एसपी ऑफिस में कार्यरत है. उसने बेरहमी से बेटी की हत्या की है. उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

मृतका की बहन ने कहा कि मेरी बहन का मर्डर हुआ है. शादी के बाद से मनीषा दुखी थी. पति उस पर शक करता था. भाइयों के नंबर भी ब्लॉक करवा रखे थे. पीहर पक्ष के किसी से मिलने भी नहीं देता था. पूजा ने कहा कि मनीषा के पेट, जांघों और अन्य हिस्सों में लात और घूसों के निशान थे.

