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पिरान कलियर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. दरअसल मामला कलियर क्षेत्र में चार बच्चों की मां (32 वर्षीय) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की खबर गांव आग की तरह फैली गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, महिला अपने पति और चार बच्चों के साथ पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहे रही थी, शनिवार 18 जुलाई को अचानक से महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई. हालांकि मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है. वहीं अचानक हुई महिला की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसी के साथ घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल कलियर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई गई.