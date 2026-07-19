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पिरान कलियर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों मौत की पुलिस जांच में जुट गई है.

Roorkee woman death case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. दरअसल मामला कलियर क्षेत्र में चार बच्चों की मां (32 वर्षीय) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की खबर गांव आग की तरह फैली गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, महिला अपने पति और चार बच्चों के साथ पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहे रही थी, शनिवार 18 जुलाई को अचानक से महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई. हालांकि मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है. वहीं अचानक हुई महिला की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसी के साथ घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल कलियर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई गई.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
-कमल मोहन भंडारी,पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक-

जिसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. बताया जा रहा है कि महिला के शव के पास ही विषाक्त पदार्थ पड़ा मिला. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है.

रुड़की में लापता व्यक्ति का मिला शव: गौर हो कि बीते दिन पिरान कलियर क्षेत्र में रहस्यमय ढंग से लापता हुए एक व्यक्ति का शव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आसफनगर झाल में मिला था. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने व्यक्ति की काफी तलाश की, लेकिन वह कही नहीं मिला. व्यक्ति की बाइक कांवड़ पटरी मार्ग पर लावारिस हालत में मिली थी.

पढ़ें-आसफनगर झाल से बरामद हुआ रहस्यमय ढंग से लापता शख्स का शव, परिवार में मचा कोहराम

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