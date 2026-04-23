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घर में मौजूद अकेली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में महिला की मौत की खबर सामने आया है. मामला पिरान कलियार थाना क्षेत्र का है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 2:00 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियार थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

36 साल की महिला का शव कमरे में मिला: जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव निवासी इसराना (36 वर्ष) पत्नी शहजाद का शव उसके मकान की दूसरी मंजिल पर कमरे में मिला. बताया जा रहा है कि महिला के तीन बच्चे हैं. तीन बच्चे स्कूल गए हुए थे. वहीं महिला का पति बाजार में सामान लेने के लिए गया हुआ था, तभी महिला के कुछ ऐसे हुआ कि उसकी मौत हो गई.

पड़ोसी युवक ने दी पति को महिला के मौत की जानकारी: बताया जा रहा है कि महिला की मौत की सबसे पहले जानकारी एक पड़ोसी युवक को लगी, उसी ने तुरंत मामले की सूचना महिला के पति को दी, जो बाजार गया हुआ था. आनन-फानन में महिला का पति घर पहुंचा और कमरे का नजारा देखकर घबरा गया. इसके बाद उसने शोर मचा दिया. शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा: पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रूड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया. बताया जा रहा है कि मृतका का पति राजमिस्त्री का काम करता है. वहीं घटना के बाद से ही मृतका के तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. साथ ही पूरे गांव में शोक की लहर है.

पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार: पिरान कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि महिला की मौत के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा.

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