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घर में मौजूद अकेली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियार थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

36 साल की महिला का शव कमरे में मिला: जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव निवासी इसराना (36 वर्ष) पत्नी शहजाद का शव उसके मकान की दूसरी मंजिल पर कमरे में मिला. बताया जा रहा है कि महिला के तीन बच्चे हैं. तीन बच्चे स्कूल गए हुए थे. वहीं महिला का पति बाजार में सामान लेने के लिए गया हुआ था, तभी महिला के कुछ ऐसे हुआ कि उसकी मौत हो गई.

पड़ोसी युवक ने दी पति को महिला के मौत की जानकारी: बताया जा रहा है कि महिला की मौत की सबसे पहले जानकारी एक पड़ोसी युवक को लगी, उसी ने तुरंत मामले की सूचना महिला के पति को दी, जो बाजार गया हुआ था. आनन-फानन में महिला का पति घर पहुंचा और कमरे का नजारा देखकर घबरा गया. इसके बाद उसने शोर मचा दिया. शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.