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कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, घर में मिला शव, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

मायके पक्ष का आरोप है कि हत्या के बाद ससुरालवालों ने सुसाइड का रूप देने की कोशिश की.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की.
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. (Photo Credit; Kushinagar Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 9:57 PM IST

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कुशीनगर : तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला का शव घर में मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया. मृतका की पहचान अंजली शर्मा (30) के रूप में हुई है, जिसका मायका जिले के महुअवा गांव में बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है.

मायके पक्ष ने बताया, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद अंजली की हत्या कर दी गई और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

मृतका के परिजनों का कहना है कि उन्हें घटना की सूचना संदिग्ध तरीके से मिली. जब वे मौके पर पहुंचे तो हालात देखकर उन्हें हत्या की आशंका हुई. उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और निष्पक्ष जांच की मांग की.

सूचना मिलते ही तमकुहीराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया दिया है. वहीं, घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

गांव में इस घटना को लेकर तनाव और शोक का माहौल है. स्थानीय लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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