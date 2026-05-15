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कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, घर में मिला शव, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

कुशीनगर : तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला का शव घर में मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया. मृतका की पहचान अंजली शर्मा (30) के रूप में हुई है, जिसका मायका जिले के महुअवा गांव में बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है.

मायके पक्ष ने बताया, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद अंजली की हत्या कर दी गई और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

मृतका के परिजनों का कहना है कि उन्हें घटना की सूचना संदिग्ध तरीके से मिली. जब वे मौके पर पहुंचे तो हालात देखकर उन्हें हत्या की आशंका हुई. उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और निष्पक्ष जांच की मांग की.