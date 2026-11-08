कानपुर में महिला की संदिग्ध हालात में मौत; पति से विवाद का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि रविवार को पति-पत्नी के विवाद में हत्या की सूचना मिली थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 9:41 PM IST
कानपुर : दीपावली की सुबह चकेरी थाना क्षेत्र के अहीरवां कच्ची बस्ती में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. इलाके में महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस को महिला का शव मिला. आरोप है कि पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2:00 बजे चकेरी थाना क्षेत्र के अहीरवां कच्ची बस्ती में पति-पत्नी के विवाद में हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसीपी चकेरी ने बताया कि परिजनों ने इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं दी है.
उन्होंने बताया कि मृतका रीता पासवान के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं. उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर प्राप्त होते ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौके पर शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.
मिली जानकारी के मुताबिक, संजीव नगर निवासी करन कुमार पेशे से पेंटिंग का काम करता है. आरोप है कि रविवार की सुबह पत्नी रीता देवी (30) से कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि संदिग्ध हालात में महिला के सिर पर गंभीर चोट लग गई. जिसके बाद थोड़ी ही देर में महिला ने दम तोड़ दिया.
घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों का तांता लग गया और पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
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