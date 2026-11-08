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कानपुर में महिला की संदिग्ध हालात में मौत; पति से विवाद का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

कानपुर में महिला की संदिग्ध हालात में मौत ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : दीपावली की सुबह चकेरी थाना क्षेत्र के अहीरवां कच्ची बस्ती में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. इलाके में महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस को महिला का शव मिला. आरोप है कि पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2:00 बजे चकेरी थाना क्षेत्र के अहीरवां कच्ची बस्ती में पति-पत्नी के विवाद में हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसीपी चकेरी ने बताया कि परिजनों ने इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं दी है.