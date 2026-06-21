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कानपुर में संदिग्ध हालात में महिला की मौत, हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी

सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: IANS)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 10:08 PM IST

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कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर में शनिवार देर रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि थाना चकेरी क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. महिला को उपचार के लिये कांशीराम अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र का है. शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी गई है. तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, निशा (30) को शनिवार देर रात अचेत अवस्था में कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मृतका के पिता श्याम लाल पाल ने बताया कि रविवार सुबह उनको बेटी की मौत की सूचना मिली थी.

मृतका के पिता का आरोप है कि वह हमीरपुर से कानपुर के अस्पताल पहुंचे, तो वहां कोई भी वहां मौजूद नहीं था. इसके बाद पिता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2012 में हुई थी.

थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. इसके बाद परिजनों से प्राप्त तहरीर और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.


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