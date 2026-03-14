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गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दहेज के लिए हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा दहेज के लिए हत्या की गई है.

JASPUR WOMAN DEATH CASE
गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 14, 2026 at 7:16 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला की मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गांव लालापुर निवासी नन्हे खा ने अपनी बेटी नाजमा की शादी करीब सात महीने पहले जसपुर निवासी शाहनवाज के साथ की थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था. बताया जा रहा है कि नाजमा गर्भवती भी थी.

मृतका के परिजनों के अनुसार शनिवार को उन्हें ससुराल पक्ष से सूचना मिली कि उनकी बेटी नाजमा ने आत्महत्या कर ली है. यह खबर सुनते ही मायके पक्ष के लोग तुरंत जसपुर पहुंच गए. वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है.

मृतका के पिता नन्हे खा ने बताया कि करीब एक महीने पहले उनकी बेटी ने फोन कर उनसे कहा था कि उसे वहां से ले जाया जाए, नहीं तो ससुराल वाले उसे मार देंगे. पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. आज ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी.

उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में उनकी बेटी की शादी हुई थी. शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था. मृतका के पिता ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

जयपुर कोतवाल नरेश चौहान ने बताया सूचना मिलते ही मौके पर पर पहुंच गई. शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी. वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पूरे मामले की जानकारी ली. मौके पर पहुंचे जसपुर के तहसीलदार दिलीप सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. जिसकी शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी. मृतका का नाम नाजमा बताया जा रहा है. उन्होंने कहा महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई है? यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

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