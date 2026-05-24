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महिला ने कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप, फिर उठाया खौफनाक कदम, बिलख रहे परिजन

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र के सप्तऋषि में जहरीला पदार्थ खाने से एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि कमेटी के रुपये वापस नहीं मिलने से परेशान महिला ने खौफनाक कदम उठा लिया. महिला के समीप विषाक्त पदार्थ की बोतल भी मिली. दो दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बीती शाम को महिला की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. महिला ने सैलून संचालक पर कमेटी के रुपये हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. महिला की मौत से पहले का ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार 34 वर्षीय महिला दो दिन पहले महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई और विषाक्त गटने की आशंका जताई गई. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई. आरोप है कि महिला ने कमेटी डाली हुई थी, लेकिन कमेटी चलाने वाले ने उसके साथ धोखाधड़ी कर ली. इससे तंग आकर उसने खौफनाक कदम उठाया और विषाक्त पदार्थ गटक लिया. जहरीला पदार्थ खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई. आनन फानन में परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए. बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान एक बार तो महिला की तबीयत में थोड़ा सुधार आया.

लेकिन शनिवार को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और शाम के वक्त उसने दम तोड़ दिया. महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं महिला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे महिला का अंतिम ऑडियो बताया जा रहा है. वायरल ऑडियो में महिला ने एक सैलून संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वायरल ऑडियो में महिला ने आरोप लगाया कि सैलून संचालक के पास उसका गोल्ड और करीब 25 लाख रुपये हैं, जिन्हें वापस नहीं किया जा रहा था.