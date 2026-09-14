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हांसी में महिला की संदिग्ध हालातों में मौत, कमरे से बदबू आने के बाद परिजनों को हुआ शक, ताला तोड़कर बाहर निकाला गया

हरियाणा के हांसी के न्यू सुभाष कॉलोनी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है.

Woman dies under suspicious circumstances in Hansi New Subhash Colony
हांसी में महिला की संदिग्ध हालातों में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2026 at 10:50 PM IST

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हांसी : हरियाणा के हांसी के न्यू सुभाष कॉलोनी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. कमरे के अंदर महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान करीब 40 वर्षीय रचना के रूप में बताई जा रही है. महिला कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिली. कमरे से बदबू आने के बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई. मृतका की मां ने कमरे का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला.

नाबालिग लड़की भी बेहोशी की हालत में मिली : आपको बता दें कि मौके से एक नाबालिग लड़की भी बेहोशी की हालत में मिली, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की बात सामने आई है. वहीं मृतका का बेटा भी गायब बताया जा रहा है, जिससे मामले की गुत्थी और उलझ गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

Woman dies under suspicious circumstances in Hansi New Subhash Colony
कमरे से बदबू आने के बाद परिजनों को हुआ शक (ETV Bharat)

मामले की जांच जारी : मृतका रचना की मां शीला ने बताया कि रचना की दो लड़कियां और एक लड़का हैं. वो अपने पति सोनू से अलग रहती थी. वहीं एक शख्स के महिला के साथ रहने की बात भी सामने आ रही है. हालांकि इन तमाम पहलुओं की पुलिस जांच की जा रही है. डीएसपी अक्षय कुमार ने बताया कि "पूरे मामले की जांच चल रही है. महिला के सिर पर चोट भी लगी हुई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा."

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