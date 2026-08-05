बरेली में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, जमीन बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद
महिला का जमीन बंटवारे को लेकर बड़े बेटे से विवाद हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 3:07 PM IST
बरेली: सिरौली थाना क्षेत्र के मोहर सिंह गौटिया गांव में एक बुजुर्ग महिला की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों को महिला का शव घर में चारपाई पर पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही सिरौली पुलिस मौके पर पहुंची और बरेली से फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
सिरौली थाना प्रभारी रोहित कुमार के अनुसार, मृतका की पहचान रीना (60 वर्ष) के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को दिन में करीब 60 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर रीना का अपने बड़े बेटे से विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर गांव में पंचायत भी हुई थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि रात में भी दोनों भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर कहासुनी हुई थी.
मंगलवार को जब परिजनों ने रीना को देखा तो वह चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी थीं. उनके चेहरे पर चोट के निशान और शरीर पर खून धब्बे दिखाई दिए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों ने जमीन विवाद को लेकर बड़े बेटे और बहू पर हत्या का शक जाहिर किया है.
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है.
सिरौली थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्ट्या महिला की मौत हार्टअटैक से होना प्रतीत होता है. पीएम रिपोर्ट के आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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