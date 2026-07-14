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यमुनानगर में सास की तेरहवीं पर बहू की संदिग्ध मौत, पति समेत चार पर केस दर्ज

सास की तेरहवीं पर बहू की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

यमुनानगर: यमुनानगर के गांव भेड़थल में जिस घर में सास की तेरहवीं की रस्म चल रही थी, उसी घर में 30 वर्षीय विवाहिता हरप्रीत कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. वहीं, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शादी के बाद से प्रताड़ना के आरोप: मृतका के परिजनों का आरोप है कि हरप्रीत कौर की शादी वर्ष 2016 में राजीव चौहान से हुई थी. शादी के बाद से ही उसे दहेज और घरेलू विवादों को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था. करीब एक सप्ताह पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उसकी नाक तक टूट गई थी. दोनों परिवारों के बीच पंचायत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया जा रहा था. यमुनानगर में सास की तेरहवीं पर बहू की संदिग्ध मौत (ETV Bharat) तेरहवीं में पहुंचे थे मायके वाले: मृतका के परिवार की मानें तो रविवार को हरप्रीत की सास की तेरहवीं थी, जिसमें उसके माता-पिता और भाई चंडीगढ़ से गांव पहुंचे थे. परिजनों का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान भी हरप्रीत के साथ विवाद और मारपीट हुई. मायके वाले उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होने का भरोसा मिलने पर वे वापस लौट गए.