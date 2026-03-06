ETV Bharat / state

पहले पति ने दिया तलाक, फिर देवर के साथ हलाला करने का बनाया दबाव! महिला की संदिग्ध मौत

बेतिया: बिहार के बेतिया जिले में तीन तलाक कानून के बावजूद एक दर्दनाक घटना ने समाज को झकझोर दिया है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय रेहाना खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि तलाक के बाद ससुराल पक्ष ने देवर के साथ हलाला करने का दबाव बनाया, जिसका विरोध करने पर महिला की जान चली गई. ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं.

तीन तलाक के बाद हलाला का दबाव: रेहाना खातून की शादी 2 सितंबर 2019 को मसकुर उर्फ लाडले से हुई थी. दंपति के दो बच्चे हैं. परिजनों के अनुसार, करीब दस दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने तीन तलाक दे दिया. इसके बाद ससुराल पक्ष ने रेहाना पर देवर के साथ हलाला कराने का दबाव बनाया ताकि वह दोबारा निकाह कर सके. रेहाना ने इसका कड़ा विरोध किया था.

मृतका के परिजन (ETV Bharat)

तलाक के 10 दिन बाद संदिग्ध मौत: गुरुवार सुबह घर में अचानक हल्ला मचने के बाद रेहाना को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की परिस्थितियां संदिग्ध बताई जा रही हैं. शव को ससुराल पक्ष के द्वारा ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने शव अपने कब्जे में ले लिया. पोस्टमार्टम और आगे की जांच से मौत का कारण स्पष्ट होगा.

परिजनों के गंभीर आरोप: मृतका के माता-पिता का घर हरियाणा के फरीदाबाद में बताया जा रहा है. वहीं परिजन ससुराल पक्ष पर हलाला के लिए प्रताड़ना और दबाव का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि विरोध करने पर रेहाना को जान से मारने की धमकी दी गई. यह मामला तीन तलाक कानून (मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2019) के अंदर आता है.

"करीब दस दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच तलाक हो गया था. परिवार की ओर से देवर के साथ हलाला कराने को कहा जा रहा था, जिसका रेहाना ने विरोध किया था."-परिजन

ससुराल पक्ष फरार, पुलिस की तलाश: घटना के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं. पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और मामले की गहन जांच कर रही है. मुफस्सिल थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि अभी कोई औपचारिक आवेदन नहीं मिला है, लेकिन आवेदन मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी. जांच में हलाला दबाव और मौत के बीच संबंध की पड़ताल की जा रही है.