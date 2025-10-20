तबीयत बिगड़ने पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटे का आरोप- कफ सिरप पिया था
परिजनों ने चिकित्सकों से बात की थी. जिसके अनुसार मृतका हृदय रोगी थी. पुलिस ने शुरू की जांच.
Published : October 20, 2025 at 5:45 PM IST
कोटा: शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के अजय आहूजा नगर निवासी 57 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया.
परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला ने खांसी की कफ सिरप पी थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. परिजनों की लिखित शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही घटनाक्रम स्पष्ट हो पाएगा.
पढ़ें: जैसलमेर हादसे में 25वीं मौत : पहले ही तीन बच्चों को खोया, अब पत्नी ने भी तोड़ा दम
अनंतपुरा थाने के सब-इंस्पेक्टर रोहित कुमार ने बताया कि घटनाक्रम रविवार को हुआ था. मृतका अजय आहूजा नगर उड़िया बस्ती निवासी कमला देवी दुबे है. वह अपने बेटे और बेटी से अलग एक सहेली के साथ रहती थी. उनके पति का निधन पहले ही हो चुका था. उनका बेटा थोड़ी दूर ही अलग मकान में रहता है. बेटी का ससुराल भी इसी कॉलोनी में है. कमला देवी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर मौत हो गई.
उनके बेटे सुभाष दुबे का कहना था कि मां को खांसी-जुकाम था, जिसके बाद उन्होंने घर पर कफ सिरप का सेवन किया था. सब-इंस्पेक्टर कुमार ने बताया कि इस मामले में परिजन पूरी तरह से कंफर्म नहीं हैं. चिकित्सकों ने परिजनों से बात की, जिसमें पता चला कि कमला दुबे हार्ट पेंशेंट थी. इसके बावजूद हम पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं.