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हरदोई में संदिग्ध हालात में प्रसूता की मौत; लखनऊ में डाॅक्टरों ने मृत घोषित किया, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

हरदोई : शहर कोतवाली क्षेत्र के सर्कुलर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों व अस्पताल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली शहर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने बताया कि सर्कुलर रोड स्थित निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले में परिजनों की तहरीर मिल गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के आरोपों के आधार पर अस्पताल संचालक, चिकित्सक और संबंधित स्टाफ के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

परिजनों के मुताबिक, सुरसा थाने क्षेत्र के एक गांव निवासी सुनील की पत्नी ज्योति (29) को 23 अक्टूबर की दोपहर प्रसव के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों के मुताबिक, 24 अक्टूबर को ऑपरेशन के बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. मृतका के परिजनों का आरोप है कि प्रसव के कुछ ही घंटे बाद महिला की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. परिजनों का आरोप है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद डॉक्टरों या अस्पताल के किसी भी स्टाफ ने कोई ध्यान नहीं दिया.