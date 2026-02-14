ETV Bharat / state

बहराइच में बाइक सवार मां-बेटों पर हाथी का हमला, महिला की मौत, दवा लेकर जा रहे थे घर

बहराइच/लखीमपुर खीरी : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत बिछिया–मिहीपुरवा मार्ग पर शनिवार को एक टस्कर हाथी के हमले में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसके दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वन विभाग की टीम ने इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

लखीमपुर खीरी के पारसपुरवा गांव की रहने वाली मुन्नी देवी अपने दोनों बेटों करन और अर्जुन के साथ बहराइच के मिहींपुरवा में इलाज कराने गई थीं. तीनों एक ही बाइक से लौट रहे थे. बिछिया–मिहीपुरवा मार्ग अचानक जंगल से हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया. झुंड में शामिल एक टस्कर हाथी ने बाइक पर सीधा हमला कर दिया, जिससे तीनों सड़क पर गिर गए. आस-पास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, तब हाथी वापस जंगल की ओर चले गए.

हमले में घायल करन और अर्जुन को स्थानीय लोगों की मदद से बिछिया के एक निजी चिकित्सक के पास पहुंचाया गया. हालत गंभीर होने पर मुन्नी देवी को लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रमियाबेहड़ रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन रेंजर निशानगाड़ा सुरेंद्र श्रीवास्तव ने राहगीरों को सतर्क रहने और जंगल क्षेत्र से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की.