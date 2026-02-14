ETV Bharat / state

बहराइच में बाइक सवार मां-बेटों पर हाथी का हमला, महिला की मौत, दवा लेकर जा रहे थे घर

हाथी के हमले में महिला के दौनों बेटे भी घायल हो गए. राहगीरों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

हाथी के हमले में महिला की मौत, दोनों बेटे घायल.
हाथी के हमले में महिला की मौत, दोनों बेटे घायल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 11:01 PM IST

बहराइच/लखीमपुर खीरी : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत बिछिया–मिहीपुरवा मार्ग पर शनिवार को एक टस्कर हाथी के हमले में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसके दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वन विभाग की टीम ने इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

लखीमपुर खीरी के पारसपुरवा गांव की रहने वाली मुन्नी देवी अपने दोनों बेटों करन और अर्जुन के साथ बहराइच के मिहींपुरवा में इलाज कराने गई थीं. तीनों एक ही बाइक से लौट रहे थे. बिछिया–मिहीपुरवा मार्ग अचानक जंगल से हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया. झुंड में शामिल एक टस्कर हाथी ने बाइक पर सीधा हमला कर दिया, जिससे तीनों सड़क पर गिर गए. आस-पास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, तब हाथी वापस जंगल की ओर चले गए.

हमले में घायल करन और अर्जुन को स्थानीय लोगों की मदद से बिछिया के एक निजी चिकित्सक के पास पहुंचाया गया. हालत गंभीर होने पर मुन्नी देवी को लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रमियाबेहड़ रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन रेंजर निशानगाड़ा सुरेंद्र श्रीवास्तव ने राहगीरों को सतर्क रहने और जंगल क्षेत्र से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की.

उन्होंने कहा कि हाथियों की आवाजाही वाले इलाकों में शाम के समय अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है. राहगीरों को सतर्क रहने और जंगल क्षेत्र से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की. मोतीपुर थानाध्यक्ष आनंद चौरसिया ने बताया कि महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. वन विभाग की ओर से आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

