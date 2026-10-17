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मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

प्रसूता की मौत ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : ​मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में प्रसव के बाद बिगड़ी तबीयत के चलते भर्ती कराई गई 40 वर्षीय प्रसूता रेशमा ने शुक्रवार देर रात दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया. मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में गंभीर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए महावीर नगर थाने में लिखित शिकायत दी है. वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला की हालत पहले से जटिल थी और परिजनों द्वारा बीच में अपनी मर्जी से छुट्टी कराकर ले जाने के कारण स्थिति और बिगड़ी.

​अस्पताल के नए अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा के मुताबिक, प्रसव के तुरंत बाद महिला को हल्का रक्तस्राव हुआ और अचानक उसका ब्लड प्रेशर व ऑक्सीजन सेचुरेशन तेजी से गिरने लगा. साथ ही दिल की धड़कन भी धीमी हो गई. डॉक्टरों को नस में ब्लड क्लॉट (खून का थक्का) जमने की आशंका हुई, जिसके बाद तुरंत उसे सर्जिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया. दवाइयों से बीपी स्थिर किया गया, लेकिन यूरिन आउटपुट कम होने के चलते नेफ्रोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टीम को भी इलाज में शामिल किया गया.