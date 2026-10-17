मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है.
Published : October 17, 2026 at 7:13 AM IST
कोटा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में प्रसव के बाद बिगड़ी तबीयत के चलते भर्ती कराई गई 40 वर्षीय प्रसूता रेशमा ने शुक्रवार देर रात दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया. मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में गंभीर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए महावीर नगर थाने में लिखित शिकायत दी है. वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला की हालत पहले से जटिल थी और परिजनों द्वारा बीच में अपनी मर्जी से छुट्टी कराकर ले जाने के कारण स्थिति और बिगड़ी.
अस्पताल के नए अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा के मुताबिक, प्रसव के तुरंत बाद महिला को हल्का रक्तस्राव हुआ और अचानक उसका ब्लड प्रेशर व ऑक्सीजन सेचुरेशन तेजी से गिरने लगा. साथ ही दिल की धड़कन भी धीमी हो गई. डॉक्टरों को नस में ब्लड क्लॉट (खून का थक्का) जमने की आशंका हुई, जिसके बाद तुरंत उसे सर्जिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया. दवाइयों से बीपी स्थिर किया गया, लेकिन यूरिन आउटपुट कम होने के चलते नेफ्रोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टीम को भी इलाज में शामिल किया गया.
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क्या है पूरा मामला? : डॉ. शर्मा ने बताया कि 40 वर्षीय रेशमा को रेशमा को 13 अक्टूबर को 36 सप्ताह 3 दिन के गर्भ और पेट दर्द की शिकायत पर नए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 14 अक्टूबर की सुबह पुराने सिजेरियन टांकों में तेज दर्द और संवेदनशीलता को देखते हुए डॉक्टरों ने आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन किया. सुबह 8:41 बजे रेशमा ने एक नवजात को जन्म दिया. यह रेशमा की चौथी डिलीवरी थी और पूर्व में भी तीनों प्रसव सिजेरियन ही हुए थे.
डॉक्टरों के अनुसार, 15 अक्टूबर को परिजन अचानक मरीज को अपनी जिम्मेदारी पर 'लामा' करवाकर निजी अस्पताल ले गए. बाद में 16 अक्टूबर को हालत बिगड़ने पर उसे दोबारा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इसी दौरान भर्ती हुई एक अन्य प्रसूता अनीता का उपचार फिलहाल जारी है.
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चार बच्चे हो गए हैं अनाथ : रेशमा के निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मृतका के भांजे फिरोज ने बताया कि रेशमा के पति मकसूद खान पेशे से ड्राइवर हैं और परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है. दंपति की पहले से तीन बेटियां (19, 17 और 13 वर्ष) हैं और अब एक नवजात शिशु भी है. मां का साया छिन जाने से चारों बच्चे अनाथ जैसे हो गए हैं.
फिरोज का आरोप है कि प्रसव के बाद जनरल वार्ड में एक इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद रेशमा की तबीयत बिगड़ी. स्टाफ ने परिजनों के साथ बदसलूकी की और दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट मांगने पर भी नहीं दी गई. परिजनों ने इस संबंध में महावीर नगर थाने में डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ शिकायत दे दी है. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी स्टाफ पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और बड़ी बेटी को संविदा पर सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई है. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है.