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उत्तरकाशी में सांप के काटने से महिला की मौत, 6 महीने पहले हुआ था पति का निधन

उत्तरकाशी: विकासखंड नौगांव के बलाड़ी गांव में सर्पदंश की दर्दनाक घटना में 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. बताया जा रहा है कि महिला के पति का भी करीब 6 महीने पहले हृदयगति रुकने से निधन हो गया था. इस घटना के बाद परिवार पर एक और बड़ा दुख टूट पड़ा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बलाड़ी गांव निवासी सुगंधरा देवी (58) पत्नी स्वर्गीय भरत सिंह शनिवार को अपने टमाटर के खेत में रोज की तरह निराई-गुड़ाई का कार्य कर रही थीं. इसी दौरान खेत में छिपे एक विषैले सांप ने उनके हाथ पर डंस लिया. सांप के काटते ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नौगांव ले जाने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

ग्रामीणों ने बताया कि, सुगंधरा देवी मेहनती एवं मिलनसार स्वभाव की महिला थीं. उनके पति भरत सिंह होमगार्ड विभाग में तैनात थे और लगभग 6 महीने पहले हृदयगति रुकने से उनका निधन हो गया था. पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी सुगंधरा देवी के कंधों पर आ गई थी. अब उनकी असामयिक मौत से परिवार गहरे सदमे में है.

घटना पर जिला पंचायत सदस्य विजय बंधानी और पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है. उन्होंने राज्य सरकार एवं प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका कहना है कि लगातार प्राकृतिक और आकस्मिक घटनाओं से प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से शीघ्र राहत मिलनी चाहिए.