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Bikaner PBM Hospital : सिजेरियन के बाद किडनी प्रभावित होने के मामले में पहली मौत, 20 दिनों से लड़ रही थी जिंदगी की जंग

बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किडनी प्रभावित होने के मामले में प्रसूता प्रीति की शुक्रवार को मौत हो गई. महिला पिछले 20 दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही थी. इस घटना के बाद अस्पताल की उपचार व्यवस्था और पूरे मामले की जांच को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

सिजेरियन प्रसव के कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. जांच में किडनी की कार्यक्षमता गंभीर रूप से प्रभावित पाई गई. इसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया. चिकित्सकों की टीम लगातार उपचार में जुटी रही, लेकिन हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका और अंततः उसकी मौत हो गई.

प्रसूता की मौत की पुष्टि अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने की है. उन्होंने कहा कि वे लगातार सभी प्रसूताओं के बेहतर इलाज को लेकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रीति को नहीं बचा पाए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में तीन और प्रसूताएं भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है.

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मच गया था हड़कंप: पिछले दिनों पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले सामने आए थे. इनमें कुछ महिलाओं की हालत अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जबकि कई मरीजों का डायलिसिस भी किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे.

मंत्री ने लिया था जायजा: स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वयं बीकानेर पहुंच कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की बात कही थी. साथ ही विशेषज्ञों की टीम गठित कर सभी संभावित कारणों की जांच के निर्देश दिए गए थे.