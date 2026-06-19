Bikaner PBM Hospital : सिजेरियन के बाद किडनी प्रभावित होने के मामले में पहली मौत, 20 दिनों से लड़ रही थी जिंदगी की जंग
पीबीएम अस्पताल में वर्तमान में तीन और प्रसूताएं भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है.
Published : June 19, 2026 at 6:59 PM IST
बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किडनी प्रभावित होने के मामले में प्रसूता प्रीति की शुक्रवार को मौत हो गई. महिला पिछले 20 दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही थी. इस घटना के बाद अस्पताल की उपचार व्यवस्था और पूरे मामले की जांच को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.
सिजेरियन प्रसव के कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. जांच में किडनी की कार्यक्षमता गंभीर रूप से प्रभावित पाई गई. इसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया. चिकित्सकों की टीम लगातार उपचार में जुटी रही, लेकिन हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका और अंततः उसकी मौत हो गई.
प्रसूता की मौत की पुष्टि अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने की है. उन्होंने कहा कि वे लगातार सभी प्रसूताओं के बेहतर इलाज को लेकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रीति को नहीं बचा पाए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में तीन और प्रसूताएं भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है.
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मच गया था हड़कंप: पिछले दिनों पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले सामने आए थे. इनमें कुछ महिलाओं की हालत अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जबकि कई मरीजों का डायलिसिस भी किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे.
मंत्री ने लिया था जायजा: स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वयं बीकानेर पहुंच कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की बात कही थी. साथ ही विशेषज्ञों की टीम गठित कर सभी संभावित कारणों की जांच के निर्देश दिए गए थे.
हुई थी जांच: जांच के दौरान ऑपरेशन थिएटर में उपयोग की गई दवाओं, इंजेक्शन, आईवी फ्लूड, सर्जिकल सामग्री और अन्य चिकित्सा उपकरणों के नमूने लिए गए हैं. इनकी गुणवत्ता और संक्रमण की संभावना की जांच विभिन्न प्रयोगशालाओं में कराई जा रही है. साथ ही प्रभावित महिलाओं के ब्लड, यूरिन और अन्य आवश्यक नमूनों की भी वैज्ञानिक जांच की जा रही है. विशेषज्ञ यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सभी मरीजों में एक जैसी गंभीर जटिलताएं क्यों उत्पन्न हुईं.
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कार्रवाई की मांग: प्रसूता की मौत के बाद परिजनों में गहरा आक्रोश है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, कांग्रेस की ओर से चल रहे पीबीएम सुधारो आंदोलन के तहत नौवें दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं. देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विशनाराम ने पीड़िता के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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हो सकते कई कारण: पूर्व में मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विशेषज्ञों ने सिजेरियन ऑपरेशन के बाद किडनी प्रभावित होने के कई चिकित्सीय कारण बताए थे. इनमें संक्रमण (सेप्सिस), अत्यधिक रक्तस्राव, रक्तचाप में गंभीर गिरावट, एलर्जिक रिएक्शन, दवाओं का दुष्प्रभाव या अन्य जटिलताएं शामिल हो सकती हैं. हालांकि, इस मामले में वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.