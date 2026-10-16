10 मिनट की दूरी पर अस्पताल, नदी पार करने में लगा 1 घंटा, हार्ट अटैक से मौत, सवाल-कब जागेगी सरकार?
पुल का एप्रोच पथ न बनने से मेची नदी पार करने में देरी हुई और हार्ट अटैक से महिला की मौत हो गई. रिपोर्ट-आशीष कुमार
Published : October 16, 2026 at 2:36 PM IST
किशनगंज: 5-10 मिनट की दूरी पर स्थित अस्पताल पहुंचने में 1 घंटा लग गया. जिस कारण अहिल्या हैजून निशा की हार्ट अटैक से मौत हो गयी. यहां के लोग इस मौत का जिम्मेदार सरकार, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि को देते हैं. इस दुखद घटना के बाद एक बार फिर दल्लेगांव पंचायत में अधूरे अप्रोच रोड की समस्या को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
समय पर नहीं पहुंच पायी अस्पताल
जिले का दल्लेगांव पश्चिम टोला निवासी कमरूज्जमा उर्फ गली की बेटी अहिल्या हैजून निशा का इलाज पिछले चार-पॉंच दिनों से चल रहा था. शुक्रवार को भी परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई. अगर सही समय पर वाहन की सुविधा मिलती, तो शायद आज उनकी जान बच सकती थी.
आवागमन की पुरानी समस्या
स्थानीय सुहेल आलम का कहना है कि अगर अप्रोच रोड का निर्माण समय पर हो गया होता, तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में होने वाली परेशानियों से बड़ी राहत मिल सकती थी. ग्रामीणों के मुताबिक, दल्लेगांव पंचायत के लोगों को लंबे समय से आवागमन की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इस कारण पूरे क्षेत्र के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है.
"आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. इस समस्या को लेकर कई वर्षों से लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं हो सका है. हर बार लोगों को केवल आश्वासन दिया जाता है." -सुहेल आलम, स्थानीय
जनाजे के लिए भारी मशक्कत
दल्लेगांव पंचायत में अधूरे अप्रोच रोड का असर केवल सामान्य आवागमन पर ही नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, गंभीर मरीजों और डिलीवरी के मामलों में अस्पताल पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है. वहीं, किसी व्यक्ति के इंतकाल के बाद मैयत को लाने और ले जाने में भी लोगों को नाव और कंधे का सहारा लेकर भारी मशक्कत करनी पड़ती है.
सामाजिक कार्यों में भी अड़चन
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब समस्या के कारण शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यों में भी दिक्कतें आती हैं. कई बार रास्ते की दयनीय स्थिति देखकर लोग इस गांव में रिश्ते करने से पीछे हट जाते हैं. कनेक्टिविटी न होने के कारण गांव के युवाओं के रिश्ते समय पर तय नहीं हो पाते हैं. इससे गांव के लोगों को सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता.
जनप्रतिनिधियों से पहल की अपील
दल्लेगांव पंचायत संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष जहुर रज़वी ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की, कि ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए. कहा कि, एप्रोच का मामला कई वर्षों से लंबित है. अगर सरकार हमारी मांगो को पूरा कर देती तो आज परेशानी नहीं होती. जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील है कि इसके लिए पहल करें.
"हमारी सरकार, जिला प्रशासन से गुजारिश है कि, एप्रोच पथ का निर्माण कराया जाए. विधायक गोपाल कुमार राय और सभी जन प्रतिनिधियों से अपील है कि इसके लिए पहल करें. इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए अप्रोच रोड का निर्माण जल्द पूरा कराया जाए." -जहुर रज़वी, अध्यक्ष, दल्लेगांव पंचायत संघर्ष कमेटी
पुल के बावजूद बेहाल ग्रामीण
संघर्ष कमेटी के सचिव डॉ. रिजवान ने भी सरकार और संबंधित विभाग से अप्रोच रोड का निर्माण जल्द कराने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस समस्या के कारण पंचायत के लोगों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. समस्या ये है कि अगर हमारा पुराना पुल का एप्रोच पथ बन जाता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता.
पुल होकर भी जिंदगी बदतर
डॉ. रिजवान ने कहा कि, आपलोग देख सकते हैं कि हमलोगों का हाल कितना बेहाल है. अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो उसके शव को कंधे पर लेकर आना पड़ता है. कोई वाहन नहीं आ जा सकता. पुल और एप्रोच पथ की कनेक्टिविटी न होने से ग्रामीण वर्षों से परेशान हैं.
"पुल होने के बावजूद रास्ता न होना बड़ी नाकामी है. हमलोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि, यहां पर एप्रोच पथ बननी चाहिए. पुल नहीं होने के कारण हमलोगों की जिंदगी बद ते बदतर हो गयी है." -डॉ. रिजवान, स्थानीय
जीवित इंसान की तरह लाए शव
अस्पताल पहुंचने में हुई इस भारी देरी ने पीड़ित परिवार से उनका अपना छीन लिया. स्थानीय ग्रामीण ने दुखी मन से बताया कि अस्पताल पहुंचने में तो देर हुई ही, अब हमलोग शव को भी उसी तरह वापस ला रहे हैं, जैसे जीवित इंसान को लेकर गए थे. ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि अगर प्रशासन सही समय पर एप्रोच पथ बनवा देता तो जान बच सकती थी.
सालों से अधूरा निर्माण कार्य
21 हजार की आबादी वाले इस गांव में सुखाती से दल्लेगांव तक मेची नदी पर साल 2021 में 10.80 करोड़ की लागत से आरसीसी पुल मंजूरी मिली थी. साल 2023 में इसे पुरा करना था. लेकिन साल 2022 में पुल और सड़क निर्माण का काम अचानक रूक गया. पुल का ढांचा तो बन गया, लेकिन एप्रोच पथ नहीं बन पायी.
करोड़ों का फंड फिर भी काम ठप
नयी योजना के तहत भी काम शुरू करने की बात हुई, जिसकी लागत 16.91 करोड़ था. लेकिन अभी तक पुल पर चढ़ने के लिए एप्रोच पथ नहीं बना. इस पुल के लिए कई बार विरोध प्रदर्शन तो कई बार चुनाव का बहिष्कार भी किया गया है. 2019 में लोगों ने पुल निर्माण के लिए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था.
बुनियादी सुविधा का कब मिलेगा हक
2025 में भी लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी. कई बार लोगों ने पुल पर चढ़कर धरना दिया, लेकिन एप्रोच पथ निर्माण के लिए कोई पहल नहीं हो रही. अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्रामीणों को इस बुनियादी सुविधा के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?
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