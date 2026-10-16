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10 मिनट की दूरी पर अस्पताल, नदी पार करने में लगा 1 घंटा, हार्ट अटैक से मौत, सवाल-कब जागेगी सरकार?

इस तरह नदी पार कर जाना होता है ( ETV Bharat )

किशनगंज: 5-10 मिनट की दूरी पर स्थित अस्पताल पहुंचने में 1 घंटा लग गया. जिस कारण अहिल्या हैजून निशा की हार्ट अटैक से मौत हो गयी. यहां के लोग इस मौत का जिम्मेदार सरकार, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि को देते हैं. इस दुखद घटना के बाद एक बार फिर दल्लेगांव पंचायत में अधूरे अप्रोच रोड की समस्या को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

समय पर नहीं पहुंच पायी अस्पताल

जिले का दल्लेगांव पश्चिम टोला निवासी कमरूज्जमा उर्फ गली की बेटी अहिल्या हैजून निशा का इलाज पिछले चार-पॉंच दिनों से चल रहा था. शुक्रवार को भी परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई. अगर सही समय पर वाहन की सुविधा मिलती, तो शायद आज उनकी जान बच सकती थी. अस्पताल से शव लाते परिजन (ETV Bharat) आवागमन की पुरानी समस्या स्थानीय सुहेल आलम का कहना है कि अगर अप्रोच रोड का निर्माण समय पर हो गया होता, तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में होने वाली परेशानियों से बड़ी राहत मिल सकती थी. ग्रामीणों के मुताबिक, दल्लेगांव पंचायत के लोगों को लंबे समय से आवागमन की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इस कारण पूरे क्षेत्र के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है. "आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. इस समस्या को लेकर कई वर्षों से लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं हो सका है. हर बार लोगों को केवल आश्वासन दिया जाता है." -सुहेल आलम, स्थानीय जनाजे के लिए भारी मशक्कत दल्लेगांव पंचायत में अधूरे अप्रोच रोड का असर केवल सामान्य आवागमन पर ही नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, गंभीर मरीजों और डिलीवरी के मामलों में अस्पताल पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है. वहीं, किसी व्यक्ति के इंतकाल के बाद मैयत को लाने और ले जाने में भी लोगों को नाव और कंधे का सहारा लेकर भारी मशक्कत करनी पड़ती है. नाव के सहारे अस्पताल से शव लाते परिजन (ETV Bharat) सामाजिक कार्यों में भी अड़चन ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब समस्या के कारण शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यों में भी दिक्कतें आती हैं. कई बार रास्ते की दयनीय स्थिति देखकर लोग इस गांव में रिश्ते करने से पीछे हट जाते हैं. कनेक्टिविटी न होने के कारण गांव के युवाओं के रिश्ते समय पर तय नहीं हो पाते हैं. इससे गांव के लोगों को सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता. जनप्रतिनिधियों से पहल की अपील दल्लेगांव पंचायत संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष जहुर रज़वी ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की, कि ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए. कहा कि, एप्रोच का मामला कई वर्षों से लंबित है. अगर सरकार हमारी मांगो को पूरा कर देती तो आज परेशानी नहीं होती. जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील है कि इसके लिए पहल करें. "हमारी सरकार, जिला प्रशासन से गुजारिश है कि, एप्रोच पथ का निर्माण कराया जाए. विधायक गोपाल कुमार राय और सभी जन प्रतिनिधियों से अपील है कि इसके लिए पहल करें. इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए अप्रोच रोड का निर्माण जल्द पूरा कराया जाए." -जहुर रज़वी, अध्यक्ष, दल्लेगांव पंचायत संघर्ष कमेटी पुल के बावजूद बेहाल ग्रामीण