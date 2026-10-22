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मिक्सर झूला हादसा: दिल्ली के विकासपुरी में राइड से गिरकर युवती की मौत, युवक घायल

विकासपुरी दशहरा मेले के दौरान एक दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के विकासपुरी में दशहरा मेले के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. मंगलवार देर रात मेले में लगी मिक्सर राइड (जीरो ग्रेविटी राइड) का गेट अचानक टूट गया, जिससे झूले में बैठे दो लोग नीचे गिरकर घायल हो गए. हादसे में 27 वर्षीय गुड़िया की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 35 वर्षीय रवि गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और झूला संचालक समेत मेंटेनेंस से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, हादसा मंगलवार रात करीब 1:36 बजे विकासपुरी के एफ-ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में हुआ. मिक्सर राइड का गेट टूटने से उसमें बैठे दो लोग नीचे गिर पड़े। दोनों घायलों को पहले माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान गुड़िया ने दम तोड़ दिया, जबकि रवि का अस्पताल में उपचार जारी है.