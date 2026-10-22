मिक्सर झूला हादसा: दिल्ली के विकासपुरी में राइड से गिरकर युवती की मौत, युवक घायल
विकासपुरी में मेले में लगी मिक्सर राइड का गेट अचानक टूट गया, जिससे झूले में बैठे दो लोग नीचे गिरकर घायल हो गए.
Published : October 22, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:25 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के विकासपुरी में दशहरा मेले के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. मंगलवार देर रात मेले में लगी मिक्सर राइड (जीरो ग्रेविटी राइड) का गेट अचानक टूट गया, जिससे झूले में बैठे दो लोग नीचे गिरकर घायल हो गए. हादसे में 27 वर्षीय गुड़िया की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 35 वर्षीय रवि गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और झूला संचालक समेत मेंटेनेंस से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, हादसा मंगलवार रात करीब 1:36 बजे विकासपुरी के एफ-ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में हुआ. मिक्सर राइड का गेट टूटने से उसमें बैठे दो लोग नीचे गिर पड़े। दोनों घायलों को पहले माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान गुड़िया ने दम तोड़ दिया, जबकि रवि का अस्पताल में उपचार जारी है.
रात 11 बजे तक मेले की थी अनुमति
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मेले के आयोजन की अनुमति रात 11 बजे तक ही थी, जबकि हादसा रात 1:36 बजे हुआ. ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि निर्धारित समय के बाद भी मेले में झूला क्यों चलाया जा रहा था और इसे चलाने की अनुमति किसने दी थी. पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले में एक-दो दिन के भीतर गिरफ्तारियां की जाएंगी.
पुलिस झूला संचालक और रखरखाव के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि गेट तकनीकी खराबी, खराब रखरखाव या सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही के कारण टूटा. साथ ही, झूले को चलाने से पहले उसके मैकेनिकल हिस्सों की जांच की गई थी या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है.
#WATCH | Delhi: Pooja, Sister of the deceased victim says, "The incident occurred at 1 o'clock. We took her to the hospital, where two police officers arrived. No action has been taken yet. The fair is still ongoing. We want justice." (21.10) https://t.co/cUGYVR1Vsx— ANI (@ANI) October 22, 2026
मृतका की बहन ने मांगा इंसाफ
हादसे में जान गंवाने वाली गुड़िया बिहार की रहने वाली थी और दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. उसकी बहन पूजा ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद वे गुड़िया को अस्पताल लेकर गए, जहां दो पुलिसकर्मी भी पहुंचे थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पूजा ने यह भी दावा किया कि हादसे के बाद भी मेला चालू था. उसने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों के पालन की जांच कर रही है.
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