सूरजपुर में सड़क पर दौड़ी मौत, ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, लोगों ने काटा बवाल, की आगजनी
सूरजपुर में शनिवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला. एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 10:13 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में सड़क हादसों पर रोक लगने का नाम नहीं ले रहा है. जिले के चांदनी बिहारपुर इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के कुबेरपुर चौक पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 28 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतिका की पहचान चंद्रावती जायसवाल के रूप में हुई है. इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया. लोग शाम तक सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया
अस्पताल से लौटते वक्त हादसा
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला चंद्रावती जायसवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहरपुर से इलाज करा कर लौट रही थी. इसी दौरान यह हादसा हुआ. लौटते वक्त कुबेरपुर चौक के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी को जबजस्त टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
हादसे के बाद गुस्साए लोगों का प्रदर्शन
हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की. लोगों ने इन मांगों को लेकर चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और हादसे के लिए जिम्मेदार चालक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की.
लोगों ने क्रेशर प्लांट में की आगजनी
मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ग्रामीणों को समझाने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही. दोपहर से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बावजूद पुलिस को सफलता नहीं मिली. लोग सड़क पर अब भी शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों ने क्रेशर प्लांट का ट्रैक्टर होने का आरोप लगाकर प्लांट में आगजनी कर दी. लोग ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे. काफी मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता मिली और हालात पर काबू पाया गया.
सूरजपुर में बीते दो दिनों ट्रैक्टर से कई सड़क हादसे हुए हैं. कई लोगों की जान गई है. उसके बावजूद भी तेज रफ्तार से चल रहे ट्रैक्टर को कोई रोकने का काम नहीं कर रहा है. पुलिस ने इस केस में जांच की बात कही है. अब देखना होगा कि ट्रैक्टर चालकों पर कब कार्रवाई होती है.