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सूरजपुर में सड़क पर दौड़ी मौत, ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, लोगों ने काटा बवाल, की आगजनी

सूरजपुर में लोगों का बवाल ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में सड़क हादसों पर रोक लगने का नाम नहीं ले रहा है. जिले के चांदनी बिहारपुर इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के कुबेरपुर चौक पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 28 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतिका की पहचान चंद्रावती जायसवाल के रूप में हुई है. इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया. लोग शाम तक सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया

अस्पताल से लौटते वक्त हादसा पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला चंद्रावती जायसवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहरपुर से इलाज करा कर लौट रही थी. इसी दौरान यह हादसा हुआ. लौटते वक्त कुबेरपुर चौक के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी को जबजस्त टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.