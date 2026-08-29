ETV Bharat / state

बरेली मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिला की मौत; सांत्वना तक देने नहीं पहुंचा कोई जनप्रतिनिधि

ननद ने बताई हादसे की आंखों देखी: मृतका मधु सिंह की ननद लता तोमर ने बताया कि बरेली क्लब महापौर को राखी बांधने कार्यक्रम में गई थीं. साथ में भाभी मधु भी थीं. भीड़ में मधु का फोन गिर गया, जैसे ही वह फोन उठाने के लिए झुकीं, पीछे से आई भीड़ उनके ऊपर से गुजर गईं. इसकी वजह से उनकी मौत हो गई. किसी तरह स्टेज पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने लता को ऊपर खींच लिया, लेकिन मधु नहीं निकल पाईं.

मेयर उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं. कार्यक्रम में हजारों महिलाओं को राखी बांधने और उपहार वितरित करने की व्यवस्था की गई थी. इसी दौरान भीड़ में धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी.

परिजनों के मुताबिक, मधु सिंह अपने मोहल्ले की करीब 15 महिलाओं के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं. कार्यक्रम के दौरान भीड़ बढ़ने और उपहार लेने की होड़ के बीच अचानक हालात बिगड़ गए.

परिवार का आरोप है कि बरेली क्लब में आयोजित रक्षाबंधन मिलन समारोह के दौरान हुई भगदड़ जैसी स्थिति में मधु सिंह निवासी मां वैष्णो पुरम् की मौत हो गई.

बरेली: रक्षाबंधन से पहले जिस घर में त्योहार की खुशियों थीं, वहां अब मातम पसरा है. रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिला की मौत ने परिवार को तोड़ दिया है. दो बच्चों के सिर से मां का साया छिन गया. वहीं, परिवार को सांत्वना देने तक के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा.

परिवार के अनुसार इसी दौरान मधु सिंह भीड़ में गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तत्काल एंबुलेंस की मदद से मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मधु की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया.

हादसे के बाद परिवार ने उठाए सवाल: मृतका के परिजनों का कहना है कि जिस कार्यक्रम में वह रक्षाबंधन की खुशियां मनाने गई थीं, वहीं से उनका परिवार उजड़ गया. परिवार का आरोप है कि घटना के बाद अभी तक कोई जनप्रतिनिधि उनके घर सांत्वना देने नहीं आया.

मधु के बहनोई नरेश पाल ने बताया मधु अपनी ननद और सतीपुर क्षेत्र की महिलाओं के साथ बस से बरेली क्लब के कार्यक्रम में राखी बांधने गई थीं. वहां व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसी दौरान मधु हादसे का शिकार हो गईं. मधु की मौत के बाद चुपचाप अस्पताल ले जाया गया और परिवार को इसकी सूचना तक नहीं दी गई कि मधु की मौत हो गई है.

घटना के बाद अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमारा हाल जानने तक नहीं आया है. हमारी मांग है कि पूरे मामले की जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए. परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दी जाए. परिजनों ने मृतका के बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार और प्रशासन से आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग की है.

न तहरीर न पोस्टमार्टम: मामले में महत्वपूर्ण पहलू यह भी सामने आया है कि मृतका के परिजनों ने अभी तक थाने में कोई तहरीर नहीं दी है. परिवार की ओर से पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है. पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. ऐसे में पुलिस के स्तर से किसी मुकदमे की कार्रवाई नहीं की गई है.

फिलहाल इस घटना को लेकर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, भीड़ नियंत्रण और हादसे की परिस्थितियों पर सवाल उठ रहे हैं. भगदड़ की वास्तविक वजह क्या थी और आयोजन स्थल पर सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था थी या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

यह भी पढे़ं: अंकित बलियान हत्याकांड; पिता ने दिया 4 दिन का अल्टीमेटम, ADG बोले- यूपी-हरियाणा में लगी टीमें