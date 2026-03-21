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गिरिडीह में ईद की खरीदारी करने जा रहे मां-बेटे सड़क हादसे के शिकार, महिला की मौत

गिरिडीह में सड़क हादसे के बाद हंगामा हो गया. हंगामा के कारण मंत्री को आना पड़ा.

WOMAN DIES IN ROAD ACCIDENT
हादसे के बाद जाम हटाने पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 9:27 AM IST

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गिरिडीह: जिले में एक सड़क हादसा हुआ है. यहां बस ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचल दिया. घटना में मां की मौत हो गई. जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह घटना गिरिडीह-धनबाद पथ पर मुफ्फसिल थाना इलाके के बरवाडीह की है. थाना प्रभारी ने इस घटना की पुष्टि की है.

आक्रोशित लोगों ने बस में की तोड़फोड़

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर दिया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग शांत नहीं हुए. स्थिति की जानकारी मिलने के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की.

Woman dies in road accident
हादसे के बाद लोगों की भीड़ (Etv bharat)

ऐसे हुआ हादसा

दरअसल, शुक्रवार देर शाम शेरुन (40 वर्षीय) अपने बेटे शाहिल (20 वर्षीय) के साथ ईद की खरीदारी करने गिरिडीह बाजार जा रही थी. इसी दौरान गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रही एसएसटी बस ने बरवाडीह स्थित बाल्टी कारखाना के समीप विपरीत दिशा से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया. दुर्घटना में बाइक सवार मां-बेटे सड़क पर गिरकर घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. वहीं, घायल बेटे शाहिल का इलाज जारी है.

Woman dies in road accident
लोगों द्वारा बस में तोड़फोड़ (Etv bharat)

मंत्री की पहल पर हटा जाम

वहीं, घटना के बाद लोगों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए सड़क जाम कर दिया. इधर सूचना मिलते ही एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, डीएसपी कौशर अली, मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया. बाद में मंत्री सुदिव्य कुमार भी पहुंचे और लोगों को समझाया. इसके बाद परिजनों संग थाना में बैठक हुई और बैठक के बाद लोग जाम हटाने के लिए राजी हुए.

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