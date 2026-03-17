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जांजगीर चांपा में दर्दनाक सड़क हादसा, पति को छुड़ाने जा रही महिला की मौत, आबकारी विभाग पर रिश्वत का आरोप

जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा में मंगलवार की दोपहर को एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृत महिला के पति को आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ लिया था. उसे छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी. महिला रिश्वत के पैसे का बंदोबस्त कर अपने देवर के साथ बाइक पर जा रही थी. इस दौरान बनाहिल मोड़ के पास बाइक का संतुलन खो गया और महिला बाइक से गिर गई. दूसरी तरफ से आ रही पिकअप ने महिला को कुचल दिया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

परिजनों का आबकारी विभाग पर आरोप

मृतिका सलमा लहरे नरियरा की रहने वाली है,घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगो ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी,जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क पर चक्काजाम कर दिया. जिससे अकलतरा, बिलासपुर और पामगढ रोड मे गाड़ियों की लम्बी कतार लग गई. मृतिका के सास ने बताया कि उसका बेटा कच्चा शराब निकलता था और आज सुबह आबकारी विभाग के चार लोग घर में आए और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया. उससे 60-70 हजार रुपये की मांग की. घर में पैसा नहीं होने पर जांजगीर आकर पैसा दे कर छुड़वाने के लिए कहा. महिला ने अपने पति को आबकारी विभाग़ से छुड़वाने के लिए पैसे आस पास के लोगो से उधार लिए. उसके बाद अपने देवर के साथ बाइक पर आबकारी दफ्तर की ओर जा रही थी. इस दौरान सड़क हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई. इस हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे.