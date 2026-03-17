जांजगीर चांपा में दर्दनाक सड़क हादसा, पति को छुड़ाने जा रही महिला की मौत, आबकारी विभाग पर रिश्वत का आरोप
अवैध शराब के आरोपी को आबकारी विभाग से छुड़वाने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 10:29 PM IST
जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा में मंगलवार की दोपहर को एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृत महिला के पति को आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ लिया था. उसे छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी. महिला रिश्वत के पैसे का बंदोबस्त कर अपने देवर के साथ बाइक पर जा रही थी. इस दौरान बनाहिल मोड़ के पास बाइक का संतुलन खो गया और महिला बाइक से गिर गई. दूसरी तरफ से आ रही पिकअप ने महिला को कुचल दिया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.
परिजनों का आबकारी विभाग पर आरोप
मृतिका सलमा लहरे नरियरा की रहने वाली है,घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगो ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी,जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क पर चक्काजाम कर दिया. जिससे अकलतरा, बिलासपुर और पामगढ रोड मे गाड़ियों की लम्बी कतार लग गई. मृतिका के सास ने बताया कि उसका बेटा कच्चा शराब निकलता था और आज सुबह आबकारी विभाग के चार लोग घर में आए और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया. उससे 60-70 हजार रुपये की मांग की. घर में पैसा नहीं होने पर जांजगीर आकर पैसा दे कर छुड़वाने के लिए कहा. महिला ने अपने पति को आबकारी विभाग़ से छुड़वाने के लिए पैसे आस पास के लोगो से उधार लिए. उसके बाद अपने देवर के साथ बाइक पर आबकारी दफ्तर की ओर जा रही थी. इस दौरान सड़क हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई. इस हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे.
महिला के परिजनों का कहना है कि वह आबकारी विभाग के दफ्तर जा रही थी. रिश्वत के पैसे का इंतजाम कर वह अपने पति को छुड़ाने के लिए जा रही थी. इस दौरान सड़क हादसा हो गया. जिसमें उसकी मौत हो गई. लोग चक्काजाम कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं- भवानी सिंह, नरियरा पार्षद
आबकारी विभाग की तरफ से पैसे की मांग की गई थी. जिसे पूरा करने के लिए महिला जा रही थी. उस दौरान हादसे में उसकी मौत हो गई- सरोजनी लहरे, मृतिका के परिजन
अकलतरा पुलिस ने संभाला मोर्चा
अकलतरा पामगढ और बिलासपुर मार्ग में हुए चक्का जाम को देखते हुए मुलमुला और अकलतरा पुलिस घटना स्थल पहुंची. अकलतरा एसडीओपी प्रदीप सोरी ने बताया कि उन्होंने आक्रोषित भीड़ को समझाइस देते हुए चक्का जाम समाप्त करने को कहा. जिस पिकअप वाहन से दुर्घटना हुई है. उसके ड्राइवर को जांजगीर चांपा पुलिस ने हिरासत में ले लिया. महिला के परिजनों को 75 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया है. प्रदीप सोरी ने कहा कि महिला के परिजन आबकारी विभाग पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है. इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं . अब देखना होगा कि आबकारी विभाग इन आरोपों पर क्या कहता है.