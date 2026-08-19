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मुरादाबाद में तेंदुआ का हमला, महिला की मौत; जिला प्रशासन ने जगह-जगह लगाए 18 पिंजरे

बताया जा रहा है कि ब्रह्मो देवी, पत्नी बलराम सिंह सैनी, खेत में चारा काट रही थीं. इसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

ठाकुरद्वारा के बलिया बहापुर गांव में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जानवरों के लिए चारा काट रही ब्रह्मो देवी पर घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया.

ग्रामीणों के मुताबिक, इलाके में तेंदुए अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुके हैं, जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से कई तेंदुआ सक्रिय हैं और खेतों से लेकर आबादी तक तेंदुओं की आवाजाही बनी हुई है. यहां बता दें कि इससे पहले 3 अगस्त को लालापुर पिपलसाना गांव में संतोष नाम की महिला की भी तेंदुए के हमले में मौत हुई थी.

मुरादाबाद: जिले के ठाकुरद्वारा एरिया में तेंदुआ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ठाकुरद्वारा के बलिया बहापुर गांव में तेंदुआ ने खेत पर चारा काट रही करीब 50 वर्षीय महिला पर अचानक हमला कर दिया. तेंदुए के हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. महिला की मौत की खबर फैलते ही गांव में दहशत फैल गई. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए लगातार खेतों और आबादी के आसपास घूम रहे हैं, जिसके चलते लोग अकेले खेतों में जाने से भी डर रहे हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक, इसी इलाके में इससे पहले भी तेंदुए के हमले में महिला की जान जा चुकी है. 3 अगस्त को लालापुर पिपलसाना में संतोष नाम की महिला की मौत के बाद अब एक और महिला की जान चली गई है. वन विभाग अब तक 6 तेंदुओं को पकड़ चुका है, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि इलाके में अभी भी बड़ी संख्या में तेंदुए मौजूद हैं.

लगातार हो रहे हमलों के बाद ग्रामीणों में दहशत के साथ-साथ वन विभाग के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती जा रही है. ग्रामीणों की मांग है कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए अभियान तेज किया जाए और आबादी वाले इलाकों के साथ-साथ खेतों में भी निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि आगे किसी और की जान न जाए.

वहीं, मृतका के परिवार ने सरकार से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. परिजनों का कहना है कि परिवार ने अपना सदस्य खो दिया है और अब सरकार को परिवार की आर्थिक मदद के साथ-साथ इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए.

फिलहाल तेंदुए के हमले में एक और महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीण खेतों में जाने से भी डर रहे हैं और वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने के लिए अभियान तेज करने की मांग कर रहे हैं.

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मुरादाबाद प्रशासन ने तेंदुए की सक्रियता को देखते हुए लगभग 18 पिंजरे लगा दिए हैं और डीएम से लेकर एसएसपी खुद इस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं.

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