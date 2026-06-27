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पौड़ी में गुलदार का खौफ, घास काटने जंगल गई महिला को बनाया निवाला, गांव में शूटर तैनात

लैंसडाउन: पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन विधानसभा के नैनीडांडा विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा बणासी तल्ली में शनिवार को गुलदार के हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए गुलदार को तुरंत पकड़ने की मांग की.

जानकारी के अनुसार, 27 जून शनिवार की सुबह गांव की दो महिलाएं, शांति देवी और सुशीला देवी, गांव के ऊपरी जंगल क्षेत्र में घास काटने गई थीं. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक सुशीला देवी पर हमला कर दिया. हमला इतना तेज था कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला और गुलदार महिला घसीटकर जंगल की तरफ ले गया.

घटना के दौरान साथ मौजूद शांति देवी ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया. शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और महिला की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. कुछ समय बाद घटना से कुछ दूरी पर ग्रामीणों को सुशीला देवी का शव बरामद हुआ.

घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दे दी गई है. वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है और मामले की जांच के साथ गुलदार की तलाश शुरू कर दी गई है. क्षेत्रीय विधायक महंत दिलीप रावत को भी घटना की जानकारी दे दी गई है. इस दर्दनाक घटना के बाद बणासी तल्ली सहित आसपास के गांवों में भय का माहौल बना हुआ है.