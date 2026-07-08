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कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सुसराल पक्ष पर हत्या का आरोप

कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद थाना क्षेत्र के लोटनी गांव में 33 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप.

WOMAN DIES IN KURUKSHETRA
WOMAN DIES IN KURUKSHETRA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 8, 2026 at 10:02 AM IST

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कुरुक्षेत्र: इस्माइलाबाद थाना क्षेत्र के गांव लोटनी में एक 33 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान नीति के रूप में हुई है. मामले में मायके पक्ष ने पति, सास और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कुरुक्षेत्र में विवाहिता की मौत: मृतका के चचेरा भाई शिवदयाल ने बताया कि "नीति की शादी वर्ष 2013 में गांव लोटनी निवासी गुलाब सिंह से हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. शादी के बाद से ही गुलाब सिंह शराब पीकर नीति के साथ मारपीट करता था और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था. कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया."

कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सुसराल पक्ष पर हत्या का आरोप (ETV Bharat)

पति पर मारपीट का आरोप: शिवदयाल ने कहा कि करीब एक साल पहले भी मारपीट के बाद नीति को घर से निकाल दिया गया था. शिकायत के बाद पंचायत के जरिए समझौता कराया गया और वह फिर से ससुराल में रहने लगी. घटना वाली रात करीब 11 बजकर 50 मिनट पर गुलाब सिंह का फोन आया. उसने कहा कि आपकी बहन की मौत हो गई है, आकर उसे ले जाओ. सूचना मिलते ही परिजन गांव लोटनी पहुंचे, जहां नीति घर में मृत अवस्था में मिली.

शरीर पर चोट के निशान, कपड़े भी फटे मिले: मायके पक्ष का आरोप है कि नीति के गले, हाथों और शरीर पर चोट के निशान थे. उसके कपड़े भी फटे हुए थे. परिजनों का कहना है कि पति, सास और ससुर ने मिलकर उसकी हत्या की है.

Woman Dies in Kurukshetra
सुसराल पक्ष पर महिला की हत्या का आरोप (ETV Bharat)

चुन्नी से गला दबाने का आरोप: मृतका के भाई शिवदयाल ने बताया कि गुलाब सिंह शराब पीने का आदी था और अक्सर शराब के लिए पैसे मांगकर विवाद करता था. उनका आरोप है कि घटना वाली रात भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और बाद में पति, सास और ससुर ने मिलकर चुन्नी से गला दबाकर नीति की हत्या कर दी.

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार: पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नरेश ने बताया कि बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है. उन्होंने बताया कि मृतका के गले पर निशान मिले हैं और चेहरा भी मुर्झाया हुआ था. हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

पुलिस की जांच जारी: जांच अधिकारी जगदीप ने बताया कि "पुलिस को महिला की मौत की सूचना मिली थी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों के बयान दर्ज कर तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का खुलासा हो पाएगा और उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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