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कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सुसराल पक्ष पर हत्या का आरोप

कुरुक्षेत्र: इस्माइलाबाद थाना क्षेत्र के गांव लोटनी में एक 33 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान नीति के रूप में हुई है. मामले में मायके पक्ष ने पति, सास और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कुरुक्षेत्र में विवाहिता की मौत: मृतका के चचेरा भाई शिवदयाल ने बताया कि "नीति की शादी वर्ष 2013 में गांव लोटनी निवासी गुलाब सिंह से हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. शादी के बाद से ही गुलाब सिंह शराब पीकर नीति के साथ मारपीट करता था और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था. कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया."

कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सुसराल पक्ष पर हत्या का आरोप (ETV Bharat)

पति पर मारपीट का आरोप: शिवदयाल ने कहा कि करीब एक साल पहले भी मारपीट के बाद नीति को घर से निकाल दिया गया था. शिकायत के बाद पंचायत के जरिए समझौता कराया गया और वह फिर से ससुराल में रहने लगी. घटना वाली रात करीब 11 बजकर 50 मिनट पर गुलाब सिंह का फोन आया. उसने कहा कि आपकी बहन की मौत हो गई है, आकर उसे ले जाओ. सूचना मिलते ही परिजन गांव लोटनी पहुंचे, जहां नीति घर में मृत अवस्था में मिली.

शरीर पर चोट के निशान, कपड़े भी फटे मिले: मायके पक्ष का आरोप है कि नीति के गले, हाथों और शरीर पर चोट के निशान थे. उसके कपड़े भी फटे हुए थे. परिजनों का कहना है कि पति, सास और ससुर ने मिलकर उसकी हत्या की है.