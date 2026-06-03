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दरभंगा में महिला की संदिग्ध मौत, जलती चिता पर पुलिस ने डाला पानी, अधजला शव कब्जे में लिया

12 साल पहले हुई थी शादी: बताया जाता है कि अंजली देवी की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी. उनके दो पुत्र और एक पुत्री हैं. घटना के बाद तीनों बच्चों के भविष्य को लेकर भी परिजन चिंतित हैं. मृतका की मां जयमाला देवी ने अपनी बेटी की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

जलती चिता से शव को उठाया: मामले की गंभीरता को देखते हुए तिलकेश्वर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. उस समय शव का दाह संस्कार किया जा रहा था. पुलिस ने जल रही चिता को पानी डालकर बुझाया और शव के अवशेषों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया है तथा एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है.

ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप: जानकारी के अनुसार अंजली देवी की मौत के बाद ससुराल पक्ष द्वारा बिना मायके वालों को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था. इसी दौरान किसी माध्यम से घटना की जानकारी मृतका के परिजनों तक पहुंची. सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से चोरी-छिपे दाह संस्कार किए जाने का आरोप लगाया.

"दामाद का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था. इसी कारण उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था. इसी वजह से मेरी बेटी की हत्या कर दी गई. साक्ष्य मिटाने के लिए शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था." -जयमाला देवी, मृतका की मां

फंदा लगाकर हत्या: जयमाला देवी ने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से मायके में रह रही थी. चार दिन पहले उसका देवर उसे वापस ससुराल ले जाने आया था. उन्होंने कहा कि अंजली ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वहां उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना होती थी. हालांकि परिवार के समझाने-बुझाने पर वह ससुराल चली गई. मृतका की मां का दावा है कि चार दिन बाद ही उनकी बेटी की संदिग्ध मौत हो गई. उसे फांसी लगाकर मारा गया है.

मृतक के घर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

छानबीन कर रही पुलिस: घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. स्थानीय लोग भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुलिस ने जलती चिता से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा.

"पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि शव के अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा जाएगा. मृतका के परिजनों द्वारा दिए जाने वाले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है." -केसरी नंदन राम, तिलकेश्वर थानाध्यक्ष

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