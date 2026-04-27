हिमाचल में धार्मिक अनुष्ठान में हवाई फायरिंग, 26 साल की महिला की दर्दनाक मौत
देवता की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान आधी रात को हुई हवाई फायरिंग के दौरान हुआ ये हादसा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : April 27, 2026 at 11:27 AM IST
शिमला: जिला शिमला में रविवार आधी रात को एक धार्मिक समारोह के दौरान खुशी का माहौल अचानक गम में बदल गया. मामला उपमंडल रोहड़ू के चिड़गांव थाने के तहत कुलगांव का है. चिड़गांव थाना क्षेत्र कुलगांव में आराध्य देवता की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था और देर रात तक नाच-गाने का कार्यक्रम जारी था. इसी दौरान करीब 12:45 बजे हवाई फायरिंग की गई, जो एक दर्दनाक हादसे में बदल गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई.
इलाज के दौरान हुई मौत
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि कुलगांव में आराध्य देवता की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हवाई फायरिंग की गई. इस हवाई फायरिंग में चली गोली 26 साल की रितिका को जा लगी. रितिका बकोरा गांव की रहने वाली थी और देवता की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आई हुई थी. वहीं, महिला को गोली लगने के बा मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन और स्थानीय लोग तुरंत रितिका को लेकर सिविल अस्पताल रोहड़ू पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान रितिका ने दम तोड़ दिया. ऐसे में जहां कुछ देर पहले उत्सव का माहौल था, अब कुछ ही पलों में वो शोक में बदल गया.
"इस घटना को लेकर चिड़गांव थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच अमल में लाई जा रही है. समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी." - गौरव सिंह, एसपी शिमला
'देव अनुष्ठानों में हथियारों के साथ नाचते हैं देवलू'
वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि देव अनुष्ठानों के दौरान देवलू पारंपरिक हथियारों के साथ नाचते हैं. इनमें तलवारें, डांगरू और खुखरी जैसे हथियार शामिल होते हैं. कई बार खुशी जताने के लिए हवाई फायरिंग भी की जाती है. ऐसे आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग हथियार लेकर पहुंचते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है. हवाई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.