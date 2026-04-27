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हिमाचल में धार्मिक अनुष्ठान में हवाई फायरिंग, 26 साल की महिला की दर्दनाक मौत

शिमला: जिला शिमला में रविवार आधी रात को एक धार्मिक समारोह के दौरान खुशी का माहौल अचानक गम में बदल गया. मामला उपमंडल रोहड़ू के चिड़गांव थाने के तहत कुलगांव का है. चिड़गांव थाना क्षेत्र कुलगांव में आराध्य देवता की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था और देर रात तक नाच-गाने का कार्यक्रम जारी था. इसी दौरान करीब 12:45 बजे हवाई फायरिंग की गई, जो एक दर्दनाक हादसे में बदल गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई.

इलाज के दौरान हुई मौत

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि कुलगांव में आराध्य देवता की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हवाई फायरिंग की गई. इस हवाई फायरिंग में चली गोली 26 साल की रितिका को जा लगी. रितिका बकोरा गांव की रहने वाली थी और देवता की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आई हुई थी. वहीं, महिला को गोली लगने के बा मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन और स्थानीय लोग तुरंत रितिका को लेकर सिविल अस्पताल रोहड़ू पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान रितिका ने दम तोड़ दिया. ऐसे में जहां कुछ देर पहले उत्सव का माहौल था, अब कुछ ही पलों में वो शोक में बदल गया.