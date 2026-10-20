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पलामू के पांकी में सड़क हादसे में एक की मौत, दुर्गा पूजा के लिए बाजार करके घर लौट रही थी महिला

पांकी थाना, पलामू ( Etv Bhara )

पलामू: जिले के पांकी इलाके में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. महिला दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए सामग्री लेकर घर लौट रही थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. महिला के परिजन भी पहुंच गए हैं.

बाइक की टक्कर से महिला की मौत