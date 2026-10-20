पलामू के पांकी में सड़क हादसे में एक की मौत, दुर्गा पूजा के लिए बाजार करके घर लौट रही थी महिला

पलामू के पांकी में सड़क हादसे में एक की मौत, दुर्गा पूजा के लिए बाजार करके घर लौट रही थी महिला
पलामू के पांकी में सड़क हादसे में महिला की मौत ! दुर्गा पूजा की खरीदारी कर बाजार से लौट रही थी महिला
Published : October 20, 2026 at 4:23 AM IST
पलामू: जिले के पांकी इलाके में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. महिला दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए सामग्री लेकर घर लौट रही थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. महिला के परिजन भी पहुंच गए हैं.
बाइक की टक्कर से महिला की मौत
दरअसल, पांकी थाना क्षेत्र के लाली माटी के इलाके में बाजार लगता है. बाजार करने के बाद महिला वापस लौट रही थी. इसी क्रम में एक बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मौके पर ही महिला की मौत हो गई.
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, जिस बाइक ने महिला को टक्कर मारी थी. उस बाइक पर चार लोग सवार थे. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेज दिया है.
सड़क हादसे में महिला की मौत हुई है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है: दीपक कुमार सिंह, थाना प्रभारी
जानकारी के मुताबिक, सड़क हादसे में शामिल बाइक सवारों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. परिजनों को भी पूरे मामले में जानकारी दी गई है. इधर घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
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