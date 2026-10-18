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मेरठ में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, परिवार में कोहराम

मेरठ: जिले के परतापुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां शनि देव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रसाद चढ़ाकर लौट रही एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर है.



थाना प्रभारी अजय शुक्ला के अनुसार, मृतका देर शाम परतापुर स्थित शनि देव मंदिर में माथा टेकने गई थीं. मंदिर में विधि-विधान से प्रसाद चढ़ाने के बाद जब वह अपने घर वापस लौट रही थीं, तभी रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई.



हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और जीआरपी तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति का जायजा लेते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. ​इस हादसे की खबर जैसे ही मृतका के परिवार और उनके पैतृक गांव खूनशेरपुर पहुंची, परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.



मृतका की बेटी ललिता ने रोते हुए बताया कि वह तो रोजाना की तरह सिर्फ भगवान के दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने मंदिर गई थीं. उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी. परिजनों ने शासन-प्रशासन और आमजन से अपील की है कि रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी अन्य हंसते-खेलते परिवार को इस तरह का वज्राघात न झेलना पड़े.