पैर की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत; परिजनों ने किया हंगामा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 7:13 AM IST
कानपुर: पैर की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई. इस पर परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया. घटना पनकी स्थित नारायणा हॉस्पिटल की है.
पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु की सटीक वजह स्पष्ट हो पाएगी.
दुर्घटना में टूटी थी हड्डी: मृत महिला के पति अतुल कुमार शुक्ला ने बताया कि वह शिवली के मैथा गांव के रहने वाले हैं. अतुल अपनी पत्नी नीलम (37) के साथ 15 फरवरी को एक रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने रमईपुर गए थे.
वापस लौटते समय उनकी बाइक फिसल गई, जिसमें नीलम के पैर का घुटना टूट गया था. आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए पनकी के नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
हॉस्पिटल पर आरोप: पति अतुल का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन का खर्च 20 हजार रुपए बताया. उन्होंने 10 हजार रुपए जमा भी कर दिए थे. बुधवार शाम को डॉक्टरों ने नीलम का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन करीब 5 बजे परिजनों को सूचना दी गई कि नीलम की मौत हो गई है.
यह सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों का कहना है कि स्वस्थ हालत में ऑपरेशन के लिए गई महिला की अचानक मौत होना डॉक्टरों की लापरवाही का नतीजा है. परिजनों ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी.
अस्पताल की सफाई: नारायणा हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान महिला को अचानक 'कार्डियक अरेस्ट' यानी दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण उनकी जान चली गई. अस्पताल का दावा है कि इलाज नियमित डॉक्टरों की देखरेख में ही चल रहा था.
