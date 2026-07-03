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अलीगढ़ में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप

अलीगढ़: थाना बन्नादेवी क्षेत्र के खैर बाईपास पर संचालित मानसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गुरूवार को डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई. घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर जम कर हंगामा किया और खैर बाईपास मार्ग को जाम कर दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, स्थिति को नियंत्रित किया. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण महिला की जान गई है.

घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर एकत्र हो गए और स्वास्थ्य विभाग तथा अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के चलते खैर बाईपास मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.



पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय सिंह ने बताया कि 2 जुलाई 2026 की शाम सात बजे सूचना मिली थी के मानसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मृत्यु होई है, जिसके बाद परिजनों द्वारा अस्पताल में वाद-विवाद किया जा रहा है.