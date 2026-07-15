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मिर्जापुर: महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों का हंगामा

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने से जच्चा-बच्चा की मौत हो गई.

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मिर्जापुर: महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस पर मारपीट का आरोप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 1:42 PM IST

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मिर्जापुर: जनपद के महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों की नर्सों से भी हाथापाई हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आरोप है कि स्थिति को संभालने के बजाय पुलिस ने परिजनों से मारपीट करते हुए उन्हें जबरन धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, महिला जिला अस्पताल में मंगलवार के देर रात उस समय जमकर हंगामा होने लगा जब प्रसव के लिए भर्ती आमघट निवासी दुर्गावती बिन्द और उनके नवजात की मौत हो गई. परिजनों का कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला का जान गई है. इसलिए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इस दौरान आक्रोशित परिजनों से नर्सों से भी हाथापाई हो गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों के साथ मारपीट करके हुए अस्पताल के बाहर कर दिया. परिजनों का कहना था कि अस्पताल में समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा की मौत हुई है, जबकि जो भी दवा बाहर से मंगवाई गई हम उसे ले आए, लेकिन डॉक्टर ने कोई जानकारी नहीं दी, मौत के बाद हमें बताया गया. हालांकि अस्पताल प्रशासन ने जब आश्वासन दिया कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. तब परिजन शांत हुए.

इस मामले में शहर कोतवाली प्रभारी दयाशंकर ओझा ने बताया कि प्रसव के लिए आई महिला की मौत होने पर परिजन हंगामा कर रहे थे. मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास कर मामले को शांत कराया. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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