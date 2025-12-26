अमरोहा में नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा

ETV Bharat / state

पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
डिलीवरी के दौरान प्रियंका की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
अमरोहा: उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव नवाबपुरा में स्थित एक नर्सिंग होम में शुक्रवार को डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजनों ने उसके शव को मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया.

डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप: परिजनों ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गयी. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने परिजनों को किसी तरह समझाया और जाम खुलवाया.

परिजनों को समझाते अधिकारी. (Video Credit: ETV Bharat)

बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत: पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव मुकारमपुर निवासी आनन्द कुमार ने अपनी पत्नी प्रियंका को डिलीवरी के लिए नवाबपुरा गांव में मौजूद माधव नर्सिंग होम पर भर्ती कराया था. वहां ऑपरेशन से उसने बेटे को जन्म दिया. बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत हुई है.

एसडीएम विभा श्रीवास्तव मौके पर पहुंची: पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि आरोप है डॉक्टर ने कुछ युवकों को बुलाया और महिला के परिजनों के साथ अभद्रता की. इससे नाराज महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम के बाहर शव को सड़क पर रखकर धनौरा शेरपुर मार्ग जाम कर दिया. इसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया. हंगामे की सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी विभा श्रीवास्तव और पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया मौके पर पहुंच गईं.

माधव नर्सिंग होम फिर सील किया गया: दोनों ने हंगामा कर रहे थे लोगों को समझाने का प्रयास किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने माधव नर्सिंग होम से कुछ युवकों को भी हिरासत में लिया है. करीब दो घंटे बाद आला अधिकारियों के समझाने पर परिजनों ने जाम खोल दिया. धनौरा सीएचसी से आई टीम ने माधव नर्सिंग होम को सील कर दिया.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: बताया जा रहा है कि माधव नर्सिंग होम पहले से ही सील था और इसको अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था. पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

