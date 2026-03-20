फरीदाबाद में प्रसव के दौरान महिला की मौत, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मिले परिजन, दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग
फरीदाबाद में प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में परिजनों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मदद की गुहार लगाई है.
Published : March 20, 2026 at 8:52 PM IST
फरीदाबादः बल्लभगढ़ के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला के मौत का मामला सामने आया है. परिजनों ने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मुलाकात की है. सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि "इस मामले की जांच के लिए टीम बना दी गई है. टीम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."
दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगीः परिजन केबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मिले जिसके बाद मंत्री विपुल गोयल ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी जांच करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि "मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच होगी और जो भी डॉक्टर दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
डिलीवरी के एक घंटे बाद नेहा की मौतः मृतक महिला नेहा की बड़ी बहन कृष्णा ने बताया कि "मंगलवार रात नेहा को डिलीवरी के लिए बल्लभगढ़ के मिनी खेत्रपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था." उनका आरोप है कि "डॉक्टरों की लापरवाही के कारण डिलीवरी के करीब एक घंटे बाद नेहा की मौत हो गई. हालांकि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन अभी अस्पताल में भर्ती है."
डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोपः परिजनों का कहना है कि "अस्पताल की लापरवाही के कारण ही नेहा की जान गई है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "पुलिस इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं कर रही और अस्पताल के दबाव में काम कर रही है." परिवार को यह भी डर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की जा सकती है.