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आगरा में महिला की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों के खिलाफ चलेगा अभियान

हॉस्पिटल, लैब, चिकित्सकीय संस्थानों का पंजीकरण नहीं कराने पर होगी सख्त कार्रवाई

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एक्शन में स्वास्थ्य विभाग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 1:42 PM IST

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आगरा: यूपी के आगरा जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के अधिकांश प्राइवेट अस्पताल संचालित हो रहे हैं. जिनमें इलाज के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है. ताजा मामला सामने आया है यमुनापार इलाके में, जहां बिना पंजीकरण संचालित हो रहे अस्पताल में गर्भपात कराने आई एक महिला की मौत हो गई. मृतक के पति ने कि शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है और अब ऐसे अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है.

जिले के सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव से ईटीवी भारत ने बातचीत कि जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि, प्राइवेट अस्पतालों की पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. जो आवेदन आए हैं. इसके साथ ही जिन अस्पतालों के आवेदन नहीं आए हैं. उनकी जांच कराई जाएगी.

ये था मामला
बता दें कि यमुनापार क्षेत्र में ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस 2 के अग्रसेनपुरम, फिरोजाबाद रोड पर स्थित उत्तम हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेश के संचालित किया जा रहा था. फिरोजाबाद के टूंडला इलाके के गांव उलाऊ के सचिन कुमार ने ​चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की थी. जिसमें पीड़ित सचिन कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी प्रिया यादव की तबीयत खराब होने पर उसे 14 अप्रैल 2026 को फिरोजाबाद रोड अग्रेसनपुरम स्थित उत्तम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. पत्नी गर्भवती थी.

पत्नी की तबीयत में सुधार नहीं दिखा तो उत्तम हॉस्पिटल प्रशासन ने पत्नी की तुरंत डीएनसी यानी गर्भपात कराने को कहा. इसके बाद गर्भपात कराने के बदले 50 हजार रुपये और महिला चिकित्सक के नाम पर 12 हजार रुपये अलग से लिए. 16 अप्रैल 2026 को बिना महिला डॉक्टर की मौजूदगी के नर्स ने ही प्रिया का गर्भपात करा दिया. जिससे प्रिया की तबीयत खराब होने लगी. जिस पर उत्तम हॉस्पिटल प्रशासन ने ब्लड की जरूरत की कहकर परिजन को बाहर भेज दिया. इसी दौरान प्रिया को गंभीर हालत में दूसरे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया. जहां पर चिकित्सकों ने प्रिया को मृत घोषित कर दिया था.

डिप्टी सीएम से शिकायत पर कार्रवाई
उत्तम हॉस्पिटल में इलाज में बरती गई लापरवाही का मामला सीएमओ के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचा था. सीएमओ की जांच में बिना पंजीकरण उत्तम हॉस्पिटल के संचालन का खुलासा हुआ था. जिसकी रिपोर्ट पुलिस और प्रशासन को भेजी गई. लेकिन, तहरीर के बाद भी उत्तम हॉस्पिटल के संचालक, मैनेजर और गर्भपात कराने वाली नर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. जिस पर पीड़ित सचिन कुमार ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की. जिस पर एत्मादउद्दौला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

मेडिकल इंस्टीट्यूट पर विभाग की नजर
दरअसल आगरा शहर में यमुनापार, कमलानगर, सिकंदरा, बोदला, शाहगंज और शहीद नगर में सबसे अधिक हॉस्पिटल, लैब और जांच केंद्र संचालित है. स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल, लैब और मेडिकल इंस्टीट्यूट के पंजीकरण के नियम बेहद सख्त किए हैं. अब सिर्फ दो साल के लिए पंजीकरण जारी किए जा रहे हैं. मगर, कई नियम ऐसे हैं. जिनके चलते नॉन मेडिको का अब हॉस्पिटल और लैब का संचालन करना मुश्किल है.

जिला प्रशासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में नए हॉस्पिटल के पंजीकरण और रिन्यूअल का काम चल रहा है. जिले में ज्यादातर हॉस्पिटल, लैब, चिकित्सकीय संस्थानों ने अपना पंजीकरण या रिन्यूअल करा लिया है. जो रह रह गए हैं. उनके पास अभी समय है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग अब पंजीकरण और रिन्युअल के लिए आए आवेदन के आधार पर ऐसे हॉस्पिटल, लैब और चिकित्सकीय संस्थान के बारे में छानबीन कर रहे हैं. जो पहले पंजीकृत थे. बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे ऐसे संस्थानों की सूची जिला प्रशासन को भेजी जाएगी.


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