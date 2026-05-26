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आगरा में महिला की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों के खिलाफ चलेगा अभियान

आगरा: यूपी के आगरा जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के अधिकांश प्राइवेट अस्पताल संचालित हो रहे हैं. जिनमें इलाज के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है. ताजा मामला सामने आया है यमुनापार इलाके में, जहां बिना पंजीकरण संचालित हो रहे अस्पताल में गर्भपात कराने आई एक महिला की मौत हो गई. मृतक के पति ने कि शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है और अब ऐसे अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है.

जिले के सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव से ईटीवी भारत ने बातचीत कि जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि, प्राइवेट अस्पतालों की पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. जो आवेदन आए हैं. इसके साथ ही जिन अस्पतालों के आवेदन नहीं आए हैं. उनकी जांच कराई जाएगी.



ये था मामला

बता दें कि यमुनापार क्षेत्र में ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस 2 के अग्रसेनपुरम, फिरोजाबाद रोड पर स्थित उत्तम हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेश के संचालित किया जा रहा था. फिरोजाबाद के टूंडला इलाके के गांव उलाऊ के सचिन कुमार ने ​चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की थी. जिसमें पीड़ित सचिन कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी प्रिया यादव की तबीयत खराब होने पर उसे 14 अप्रैल 2026 को फिरोजाबाद रोड अग्रेसनपुरम स्थित उत्तम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. पत्नी गर्भवती थी.

पत्नी की तबीयत में सुधार नहीं दिखा तो उत्तम हॉस्पिटल प्रशासन ने पत्नी की तुरंत डीएनसी यानी गर्भपात कराने को कहा. इसके बाद गर्भपात कराने के बदले 50 हजार रुपये और महिला चिकित्सक के नाम पर 12 हजार रुपये अलग से लिए. 16 अप्रैल 2026 को बिना महिला डॉक्टर की मौजूदगी के नर्स ने ही प्रिया का गर्भपात करा दिया. जिससे प्रिया की तबीयत खराब होने लगी. जिस पर उत्तम हॉस्पिटल प्रशासन ने ब्लड की जरूरत की कहकर परिजन को बाहर भेज दिया. इसी दौरान प्रिया को गंभीर हालत में दूसरे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया. जहां पर चिकित्सकों ने प्रिया को मृत घोषित कर दिया था.