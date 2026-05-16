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बस्ती में खुजली का इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, स्टाफ अस्पताल में ताला लगाकर भागा

महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती : मुंडेरवा नगर पंचायत स्थित सुभाष चंद्र बोस नगर में संचालित अमृत हॉस्पिटल में एक महिला (28) की मौत हो गई. मृतका के पति की तहरीर पर मुंडेरवा पुलिस ने अस्पताल के संचालक मनीष कुमार श्रीवास्तव, दो डॉक्टरों और तीन अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. प्रशासन ने अस्पताल के 12 कमरों को सील कर दिया है. मुंडेरवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार शास्त्री नगर निवासी अनिल कुमार चौधरी पत्नी रोशनी को अचानक शरीर में तेज खुजली की शिकायत हुई. अनिल पत्नी को इलाज के लिए पास के अमृत हॉस्पिटल ले गए. अनिल कुमार का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने बिना किसी सीनियर डॉक्टर की उचित देखरेख के रोशनी को एक के बाद एक तीन इंजेक्शन लगा दिए. पहले दो इंजेक्शन तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन जैसे ही तीसरा इंजेक्शन दिया गया रोशनी की हालत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से झाग आने लगा. कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत. (Video Credit; ETV Bharat) पीड़ित पति का आरोप है कि रोशनी की गंभीर स्थिति देखकर अस्पताल के कर्मचारी एम्बुलेंस बुलाने के बजाय घबरा गए. उन्होंने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए आनन-फानन में रोशनी को बाइक से जिला अस्पताल ले जाने को कहा. पत्नी को बाइक पर लेकर जिला अस्पताल जाते समय ओड़वारा बाजार के पास रोशनी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद रोशनी को मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परिजन उग्र होकर अमृत हॉस्पिटल पहुंच गए. ग्रामीणों के आने से पहले ही अस्पताल का पूरा स्टाफ ताला बंद कर फरार हो गया. गुस्साए ग्रामीणों ने पोस्टमॉर्टम के लिए जा रहे शव वाहन को अस्पताल के सामने रोककर बस्ती-कांटे मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया. इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब तीन घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा.