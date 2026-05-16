बस्ती में खुजली का इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, स्टाफ अस्पताल में ताला लगाकर भागा
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. प्रशासन ने अस्पताल के 12 कमरों को सील कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 10:14 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 10:40 PM IST
बस्ती : मुंडेरवा नगर पंचायत स्थित सुभाष चंद्र बोस नगर में संचालित अमृत हॉस्पिटल में एक महिला (28) की मौत हो गई. मृतका के पति की तहरीर पर मुंडेरवा पुलिस ने अस्पताल के संचालक मनीष कुमार श्रीवास्तव, दो डॉक्टरों और तीन अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. प्रशासन ने अस्पताल के 12 कमरों को सील कर दिया है.
मुंडेरवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार शास्त्री नगर निवासी अनिल कुमार चौधरी पत्नी रोशनी को अचानक शरीर में तेज खुजली की शिकायत हुई. अनिल पत्नी को इलाज के लिए पास के अमृत हॉस्पिटल ले गए. अनिल कुमार का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने बिना किसी सीनियर डॉक्टर की उचित देखरेख के रोशनी को एक के बाद एक तीन इंजेक्शन लगा दिए. पहले दो इंजेक्शन तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन जैसे ही तीसरा इंजेक्शन दिया गया रोशनी की हालत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से झाग आने लगा. कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.
पीड़ित पति का आरोप है कि रोशनी की गंभीर स्थिति देखकर अस्पताल के कर्मचारी एम्बुलेंस बुलाने के बजाय घबरा गए. उन्होंने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए आनन-फानन में रोशनी को बाइक से जिला अस्पताल ले जाने को कहा. पत्नी को बाइक पर लेकर जिला अस्पताल जाते समय ओड़वारा बाजार के पास रोशनी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई.
जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद रोशनी को मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परिजन उग्र होकर अमृत हॉस्पिटल पहुंच गए. ग्रामीणों के आने से पहले ही अस्पताल का पूरा स्टाफ ताला बंद कर फरार हो गया. गुस्साए ग्रामीणों ने पोस्टमॉर्टम के लिए जा रहे शव वाहन को अस्पताल के सामने रोककर बस्ती-कांटे मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया. इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब तीन घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा.
ग्रामीण मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे. तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल के साथ सीएमओ डॉ. राजीव निगम, डिप्टी सीएमओ डॉ. एके चौधरी, डॉ. एसबी सिंह, एमओआईसी डॉ. राजेश कुमार, डॉ. शमीम और नायब तहसीलदार वीर बहादुर सिंह पहुंचे. अधिकारियों ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया. सीएमओ की निगरानी में हॉस्पिटल के 12 कमरों पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया.
ग्रामीणों के साथ परिजन शव को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस 24 घंटे के भीतर कठोर कार्रवाई और गिरफ्तारी के ठोस आश्वासन के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को राजी हुए. घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतका के पति अनिल चौधरी ने अस्पताल प्रबंधन पर एक और बेहद गंभीर आरोप लगाया है.
अनिल के मुताबिक, घटना के बाद अस्पताल के लोगों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक फर्जी मेडिकल पर्चा तैयार किया है, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके. अनिल का कहना है कि रोशनी को जो इंजेक्शन वास्तव में लगाया गया था, उसे छिपाकर पर्चे पर किसी दूसरी दवा का नाम लिखा जा रहा है.
डीएसपी कुलदीप सिंह यादव ने बताया, नर्सिंग होने में महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें अस्पताल के संचालक सहित अन्य स्टाफ भी शामिल हैं. साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. आरोपों के अनुसार, गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हुई है, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर सड़क जाम किया था.
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