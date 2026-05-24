बलरामपुर में दवा लेने गई महिला की करंट लगने से मौत; अमेठी में खेत में मिला 12 साल के मासूम का शव
बच्चे की मौत किन कारणों से हुई, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 7:28 PM IST
बलरामपुर/अमेठी : बलरामपुर जिले के महदैया बाजार में एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आई महिला की करंट लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दवा लेने के बाद महिला दुकान के अंदर पानी पीने गई थी, तभी वहां करंट की चपेट में आ गई. इस हादसे के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
दरअसल, घटना श्रीदतगंज थाना क्षेत्र की है, जहां महदैया बाजार में रविवार को दवा लेने मेडिकल स्टोर पहुंची 45 वर्षीय महिला राजकुमारी की स्टैंड फैन में उतरे करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दवा लेने के बाद महिला दुकान के अंदर पानी पीने गई थी, तभी वहां चल रहे स्टैंड फैन को छूते ही वह करंट की चपेट में आ गई.
सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. श्रीदतगंज थाना प्रभारी अविरल शुक्ला ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट मिलते ही आगे कार्रवाई की जाएगी.
अमेठी में मासूम की मौत से हड़कंप, गांव के बाहर खेत में मिला शव
अमेठी में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक मासूम बच्चे का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला है. उसके बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. सीओ मुसाफिर खाना अतुल सिंह ने बताया कि बाजार शुक्ल थानाक्षेत्र के ग्राम पूरे बना मजरे बाहरपुर में खेत में एक 12 वर्षीय बालक का शव मिला है, जिसकी पहचान शिवम पुत्र रामबरन के रूप में हुई है. शव पर कोई खास चोट के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं.
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि, बच्चे की मौत किन कारणों से हुई, इसका सटीक जवाब अभी किसी के पास नहीं है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. मृतका की मां ने कहा कि बेटा बकरी चराने गया था. मैंने घर पर पूड़ी-सब्जी बनाई थी, आने के बाद उसने खाना खाया, लेकिन उसके बाद कहां चला गया, कुछ पता नहीं चला. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके.
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