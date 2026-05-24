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बलरामपुर में दवा लेने गई महिला की करंट लगने से मौत; अमेठी में खेत में मिला 12 साल के मासूम का शव

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलरामपुर/अमेठी : बलरामपुर जिले के महदैया बाजार में एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आई महिला की करंट लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दवा लेने के बाद महिला दुकान के अंदर पानी पीने गई थी, तभी वहां करंट की चपेट में आ गई. इस हादसे के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. दरअसल, घटना श्रीदतगंज थाना क्षेत्र की है, जहां महदैया बाजार में रविवार को दवा लेने मेडिकल स्टोर पहुंची 45 वर्षीय महिला राजकुमारी की स्टैंड फैन में उतरे करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दवा लेने के बाद महिला दुकान के अंदर पानी पीने गई थी, तभी वहां चल रहे स्टैंड फैन को छूते ही वह करंट की चपेट में आ गई. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. श्रीदतगंज थाना प्रभारी अविरल शुक्ला ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट मिलते ही आगे कार्रवाई की जाएगी. अमेठी में मासूम की मौत से हड़कंप, गांव के बाहर खेत में मिला शव