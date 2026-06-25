एमसीबी में महिला ने दी जान, पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग
एमसीबी के भरतपुर में गुरुवार को एक महिला ने जान दे दी. परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 25, 2026 at 10:35 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर कोटाडोल थाना क्षेत्र के ग्राम करचा में गुरुवार को एक महिला ने घातक कदम उठा लिया और जान दे दी. इस घटना के बाद मृतिका के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई और कथित रूप से थाना में हुई सख्ती का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि महिला ने पुलिस सख्ती की वजह से जान दी है. पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है
पुलिसिया पूछताछ से डरी महिला
आपसी विवाद को लेकर 24 जून को दो पक्ष कोटाडोल थाने गए थे.परिजनों का आरोप है कि थाने में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और चालान की बात कहे जाने के बाद महिला काफी डर गई. परिजनों के मुताबिक थाने से लौटने के बाद महिला पूरी रात परेशान रही, रोती रही और मानसिक तनाव में थी. उसके बाद उसने घातक कदम उठा लिया.
थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया था, लेकिन मेरी मां की बात नहीं सुनी गई. पुलिस द्वारा मेरी मां को डांटा गया और चालान करने की बात कही गई, जिससे मेरी मां भयभीत हो गई थीं. उसके बाद सुबह वह जनपद सदस्य के पास जाने की बात कही और इसी दौरान घर से निकल गई, बाद में जंगल में मां का शव मिला-श्रीचंद, मृतिका का बेटा
विवाद के बाद थाने में बुलाया गया था.पुलिस की सख्ती से महिला डर गई थी. इस केस में जांच की जानी चाहिए- रामकुमार, महिला का भाई
महिला ने मुझसे फोन पर बातचीत के दौरान कहा था कि सुबह उनका चालान होने वाला है और जनपद सदस्य को लेकर थाना आने की बात कही थी. महिला काफी डरी हुई थी- विजय बहादुर सिंह, ग्रामीण
महिला को मामूली विवाद के मामले में थाने लाया गया था. थाने में महिला को डराया-धमकाया गया, जिसके बाद वह मानसिक रूप से परेशान हो गई और आत्मघाती कदम उठा लिया. इस केस में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए- चंद्रप्रताप सिंह, पूर्व जनपद सदस्य
क्या है पुलिस का पक्ष?
कोटाडोल थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामनयन गुप्ता ने बताया कि मृतिका के पति तुलसीराम ने सुबह थाने आया था. यहां उसने जानकारी दी कि वह अपनी बेटी से मोबाइल पर बात करने गया था. वापस आकर पत्नी के साथ जाने वाला था. इसी दौरान महिला घर से निकल गई और लगभग दो किलोमीटर दूर लोहरी टोला के जंगल में उसकी लाश मिली. इस केस में पुलिस ने केस क्रमांक 13/26, धारा 194 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है. केस की जांच की जा रही है.