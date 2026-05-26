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पुलिस के वायरलेस टावर पर युवती ने दी जान, कुनकुरी पुलिस में मचा हड़कंप, मोबाइल बनी मौत की वजह

कुनकुरी थाना इलाके में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है. यहां एक महिला कुनकुरी थाना परिसर में बने वायरलेस टावर के ऊपर चढ़ गई. लोगों को जबतक कुछ समझ आता, या फिर उसे उतारने की कोशिश की जाती, तबतक महिला ने टावर पर अपनी जान दे दी. युवती के उठाए इस खतरनाक कदम से पुलिस और आम लोगों दहशत में आ गए. घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला के शव को नीचे उतारा गया. घटना की खबर मिलते ही थाने के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतका की उम्र 22 साल थी और वो धुमाडांड की रहने वाली थी.

जशपुर: मोबाइल फोन हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाली चीज है. पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर खेती किसानी का, आजकल हर काम में हमारी मदद मोबाइल फोन और उसमें इस्तेमाल होने वाला डेटा करता है. लेकिन कुछ लोग इस फोन का इस्तेमाल काम की जगह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए दिन रात करते हैं. कई लोगों को मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल की लत भी लग जाती है. कई बार यही लत उनकी जान की दुश्मन भी बन जाती है.

मृतका को जानने वालों ने बताया, ''22 साल की महिला लंबे वक्त से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी.'' परिजनों के मुताबिक उसे मोबाइल फोन पर खतरनाक और स्टंट भरे वीडियो देखने की आदत थी. युवती हर पल मोबाइल फोन पर इस तरह के वीडियो सर्च कर देखा करती थी. टावर पर चढ़कर जान देने से पहले भी युवती मोबाइल पर वीडियो देख रही थी.

प्रारंभिक जांच में युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आई है. मृतका की मां ने भी बताया कि उसकी बेटी ने पहले भी जान देने का प्रयास किया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है: राकेश कुमार पाटनवार, ASP, जशपुर

पहले भी उठा चुकी थी घातक कदम: परिजन

परिजनों ने बताया कि मृतका अपनी मां के साथ अपनी चार साल की बेटी के जरूरी दस्तावेज बनाने के लिए निकली थी. दस्तावेज बन पाता उससे पहले ही महिला मौके से गायब हो गई. परिजनों ने महिला की काफी तलाश की लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं चला. आज सुबह महिला ने खुद डायल 112 पर फोन पर पुलिस को अपने टावर पर चढ़े होने की जानकारी दी. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई. पुलिस टीम के साथ नगर सेना, डीडीआरएफ और नगर पंचायत की टीम भी मौजूद थी.

महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश की गई. लेकिन महिला ने नीचे उतरने से इंकार कर दिया और टावर पर ही जान दे दी. बाद में घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतारा गया.





मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पटनवार, एसडीएम नंद जी पांडे, एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी, तहसीलदार प्रमोद पटेल और थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को वीडियो और रील बनाने से भी सख्ती से रोक दिया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को तमाशा बनाना ठीक नहीं है. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मोबाइल की लत होने वाली दिक्कतें

एकाग्रता की कमी होती है, मेमोरी लॉस बढ़ सकता है.

हद से ज्यादा इस्तेमाल तनाव और डिप्रेशन का शिकार बना सकता है.

मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है.

देर रात तक मोबाइल फोन देखने से नींद खराब होती है.

आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है.

आत्महत्या नहीं है समाधान

यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

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