ETV Bharat / state

भरतपुर में हादसा: जयपुर जा रही स्लीपर बस पलटी, धौलपुर की महिला की मौत

बस में 60 यात्री थे. ड्राइवर व कंडक्टर के बीच किराया विवाद एवं नशे में होने की चर्चा.

Guddi Devi, the woman who met with the accident
हादसे का शिकार महिला गुड्डी देवी (ETV Bharat Bharatpur (File photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के सेवर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. धौलपुर से जयपुर जा रही निजी स्लीपर बस पंजाबी नगला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में धौलपुर जिले की महिला की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बस से बाहर निकालकर जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया.

सेवर थाना के एएसआई वृंदावन सिंह ने बताया कि हादसे में धौलपुर के मानपुर निवासी 56 वर्षीय गुड्डी देवी की मौत हुई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं. मृतका के शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.

पढ़ें:केंद्रीय मंत्री गडकरी के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: डंपर ने मिनी बस को मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल

सड़क पर पलटी बस: हादसा मंगलवार रात करीब 12 बजे सेवर थाना क्षेत्र में पंजाबी नगला के निकट हुआ. बस अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क पर पलट गई. हादसे के समय बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. सूचना मिलने पर सेवर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया.

ड्राइवर ने दी थी धमकी: हादसे में अपनी मां को खोने वाले सुनील ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बस धौलपुर से ही क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. उसके अनुसार बस में बैठने तक की जगह नहीं थी. करीब 60 यात्री थे. सुनील का आरोप है कि रास्ते में ड्राइवर और कंडक्टर के बीच किराए के पैसों को लेकर विवाद हो गया था. उसने दावा किया कि दोनों नशे में थे. इसी दौरान चालक ने गुस्से में कहा कि वह सभी यात्रियों को जयपुर तो पहुंचा देगा, लेकिन पहले उन्हें गंगाजी नहला देगा. इसके कुछ ही देर बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई.

पढ़ें: ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, 2 की मौत, शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार, प्रतापगढ़ में बस पलटी 10 घायल

परिजनों ने लगाए आरोप: सुनील ने बताया कि हादसे में उसकी मां गुड्डी देवी की मौके पर ही मौत हो गई. परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हैं. उसकी बुआ को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि फूफा और उसे स्वयं भी चोट लगी है. उसने कहा कि हादसे के बाद वह अपनी मां को टेम्पो की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस की जांच के कई बिंदू: पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता कर रही है. यात्रियों की ओर से लगाए गए ओवरलोडिंग, चालक-कंडक्टर के विवाद और नशे में बस चलाने जैसे आरोपों की भी जांच की जाएगी. जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: जयपुर में तेज रफ्तार ट्रोले ने सड़क किनारे बैठे परिवार को रौंदा, 4 की मौत, शव के टुकड़े हुए

TAGGED:

WOMAN DIES IN ROAD ACCIDENT
BUS BOUND FOR JAIPUR OVERTURNS
DEATH OF A WOMAN FROM DHOLPUR
MANY INJURED IN BUS ACCIDENT
BUS ACCIDENT IN BHARATPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.