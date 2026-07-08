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भरतपुर में हादसा: जयपुर जा रही स्लीपर बस पलटी, धौलपुर की महिला की मौत

भरतपुर: जिले के सेवर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. धौलपुर से जयपुर जा रही निजी स्लीपर बस पंजाबी नगला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में धौलपुर जिले की महिला की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बस से बाहर निकालकर जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया.

सेवर थाना के एएसआई वृंदावन सिंह ने बताया कि हादसे में धौलपुर के मानपुर निवासी 56 वर्षीय गुड्डी देवी की मौत हुई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं. मृतका के शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.

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सड़क पर पलटी बस: हादसा मंगलवार रात करीब 12 बजे सेवर थाना क्षेत्र में पंजाबी नगला के निकट हुआ. बस अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क पर पलट गई. हादसे के समय बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. सूचना मिलने पर सेवर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया.

ड्राइवर ने दी थी धमकी: हादसे में अपनी मां को खोने वाले सुनील ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बस धौलपुर से ही क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. उसके अनुसार बस में बैठने तक की जगह नहीं थी. करीब 60 यात्री थे. सुनील का आरोप है कि रास्ते में ड्राइवर और कंडक्टर के बीच किराए के पैसों को लेकर विवाद हो गया था. उसने दावा किया कि दोनों नशे में थे. इसी दौरान चालक ने गुस्से में कहा कि वह सभी यात्रियों को जयपुर तो पहुंचा देगा, लेकिन पहले उन्हें गंगाजी नहला देगा. इसके कुछ ही देर बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई.