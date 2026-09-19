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अस्पताल में महिला की मौत: कांग्रेस नेता के साथ धरने पर बैठा परिवार, मुआवजे और कार्रवाई की मांग

​मृतका संतोषी नगर निवासी 35 वर्षीय रेखा 14 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थीं. वह पहले से टीबी की बीमारी से पीड़ित थीं. हाल ही में एक राजनीतिक दल की रैली के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया था.

कोटा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद शनिवार सुबह मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिसर में ही धरना शुरू कर दिया. उनके समर्थन में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम भी धरने पर बैठ गईं.

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मृतका रेखा के पति सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे रेखा का इंजेक्शन खत्म हो गया था. उन्होंने तुरंत ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ को इसकी जानकारी दी और गुहार लगाई. सुरेंद्र का कहना है, मैंने हाथ जोड़कर कई बार मिन्नतें कीं, लेकिन स्टाफ अपनी नींद में मस्त रहा और कोई सुध लेने नहीं आया. सुबह 5 बजे जब दूसरी शिफ्ट का स्टाफ पहुंचा, तब रेखा को मृत घोषित कर दिया गया. परिजनों का दावा है कि अगर समय पर जरूरी दवा और इंजेक्शन मिल जाता, तो रेखा की जान बचाई जा सकती थी.

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​धरने पर बैठीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने कहा कि यह सीधे तौर पर अस्पताल स्टाफ की संवेदनहीनता और घोर लापरवाही का मामला है. सरकारी अस्पतालों में गरीब परिवारों के मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रेखा अपने पीछे चार छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं. अब उनके पिता के सामने बच्चों की परवरिश और रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. ​प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी स्टाफ पर सख्त कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है.