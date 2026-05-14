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लातेहार में आंधी-तूफान के दौरान घर पर गिरा पेड़, महिला की मौत

लातेहार में आंधी-तूफान के कारण पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई.

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घटनास्थल पर मौजूद लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
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लातेहार: जिले के विभिन्न प्रखंडों में बुधवार की रात जमकर आंधी-तूफान चली. तेज तूफान की चपेट में आने से बालूमाथ प्रखंड के बरवाटोला गांव में रामेश्वर गंझु के घर के ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिसमें उनकी पत्नी सीमा देवी की मौत हो गई. इस घटना में घर को भी भारी नुकसान पहुंचा. घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य आरंभ कर दी.

पेड़ के नीचे दबने से महिला की मौत

दरअसल, बुधवार को लातेहार में अचानक आए तेज आंधी-तूफान ने लगभग 10 मिनट तक भारी तबाही मचाई. बताया जाता है कि बालूमाथ प्रखंड के बरवाटोला गांव में रामेश्वर गंझु और उनके परिवार के लोग घर पर ही थे. इसी दौरान अचानक एक पेड़ घर के ऊपर गिर गया, जिसके नीचे रामेश्वर गंझु की पत्नी सीमा देवी दब गई. काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी.

जानकारी देते सांसद प्रतिनिधि (Etv Bharat)

इस दौरान, घर के बाहर खड़ी बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इसके अलावा प्रखंड में कई अन्य स्थानों पर भी पेड़ और बिजली के पोल टूट गए. कई अन्य घरों को भी आंशिक रूप से नुकसान होने की सूचना है. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण कुशवाहा गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. उन्होंने घटना की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी और पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की.

पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव और अंचल अधिकारी बालेश्वर राम घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. अंचलाधिकारी बालेश्वर राम ने बताया कि मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी. हालांकि तत्काल राहत के लिए मृतक के परिजनों को कुछ सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है. शेष राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.

कई जगहों पर दिखा तूफान का असर

बुधवार रात आए तूफान का असर लातेहार जिला मुख्यालय के अलावा अन्य प्रखंडों में भी देखने को मिला. सदर अस्पताल के निकट मुख्य सड़क पर पेड़ गिर जाने के कारण लगभग 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. इसके अलावा लगभग 5 घंटे तक बिजली सेवा भी बाधित रही. महुआडांड़ प्रखंड में भी तूफान के कारण काफी तबाही हुई. तूफान की चपेट में आने से कई पेड़ उखड़ गए. पिछले 15 घंटों से बिजली की आपूर्ति ठप पड़ी है.

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