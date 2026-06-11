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डूंगरपुर: नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

डूंगरपुर में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाया है.

Dungarpur sterilization operation
अस्पताल में जुटी भीड़ (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 3:38 PM IST

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डूंगरपुर: जिले के चितरी थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में नसबंदी ऑपरेशन के बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. गांव निवासी कालूराम ने इस मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट के अनुसार 9 जून 2026 को उन्होंने अपनी 38 वर्षीय पत्नी सुशीला को नसबंदी ऑपरेशन के लिए सागवाड़ा जनरल अस्पताल ले गए थे. वहां सरकारी चिकित्सक डॉ. बनवारी लाल मीणा ने जांच के बाद दोपहर में सुशीला का ऑपरेशन किया.

सागवाड़ा अस्पताल के पीएमओ डॉ मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि फैमिली प्लानिंग को लेकर 2 दिन पहले महिला एडमिट हुई थी. ऑपरेशन के बाद महिला की तबियत ठीक होने पर उसे छुट्टी दी गई थी, लेकिन पेन एबडोमन की वजह से परजिन उसे वापस अस्पताल लाए थे. इलाज के बाद उसे ठीक होने पर उसे फिर से छुट्टी दी थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई इसके लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. मेडिकल रिपोर्ट के बाद से मौत की असली वजह का पता चल सकेगा. वहीं, चितरी थाना अधिकारी रतनलाल जटिया ने बायाया कि शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत (ETV Bharat Dungarpur)

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ठीक होने पर दे दी थी छुट्टी: वहीं, परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने महिला की हालत सामान्य बताकर उसे छुट्टी दे दी. घर पहुंचने पर रात करीब 10 बजे सुशीला को पेट में तेज दर्द शुरू हो गया. रात में कोई साधन न होने के कारण अगले दिन 10 जून सुबह परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए. वहां से गंभीर स्थिति देखते हुए उसे वापस सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

इलाज में लापरवाही का आरोप: परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में डॉ. बनवारी लाल मीणा ने महिला को दोबारा भर्ती किया और उपचार के बाद दोपहर में फिर से ठीक बताकर छुट्टी दे दी, लेकिन घर पहुंचने के कुछ घंटों बाद शाम करीब 5 बजे सुशीला की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों ने तुरंत उसे सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका के पति कालूराम ने डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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